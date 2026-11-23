Apple TV confirmó que Ted Lasso estará de regreso para una quinta temporada con todo y Jason Sudeikis en el elenco y producción. ¿Será que Ted Lasso 5 sea la pista para la idea de que esta nueva etapa del entrenador amerita tres temporadas?

No nos hemos recuperado del final de la cuarta temporada de Ted Lasso, y Apple TV ya anunció que renovó la serie para una quinta entrega. Así es. Ted Lasso 5 será una realidad que incluye a su máximo protagonista y creador, Jason Sudeikis.

La cuarta temporada de Ted Lasso nos presentó una nueva etapa del entrenador con bigote, ahora liderando a las Lady Greyhounds, el equipo femenil del Richmond, que también trajo de vuelta a algunos personajes y nos presentó a una tanda de nuevos nombres.

La serie fue tan exitosa que Apple TV decidió renovarla para una quinta temporada. Esto es lo que se sabe.

Para sorpresa de nadie: ‘Ted Lasso 4’ rompe récords de audiencia en Apple TV con su regreso / Foto: Apple TV

Ted Lasso 5 está de regreso

No fue una sorpresa que Ted Lasso 5 se confirmara. El mismo Sudeikis ya había dicho que estaba interesado en extender la historia y volver con Ted Lasso para una nueva temporada, quizá una sexta para cerrar un nuevo ciclo del personaje.

Y vaya que le hicieron caso desde Apple TV. Pero, ¿cómo ignorarlo? La premiere de Ted Lasso 4, sólo en Estados Unidos, marcó un nuevo récord para la plataforma al registrar 296.6 millones de minutos vistos durante sus primeros dos días. El mayor en su historia. Con eso en mente, era casi natural que dieran el visto bueno a Ted Lasso 5.

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¿Sabemos quiénes están de regreso?

Ahora, lo que nos urge saber es si, además de Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Jeremy Swift volverán para la nueva entrega. No lo sabemos aún.

Pero también necesitamos saber ASAP si Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern, Grant Feely y Tanya Reynolds, como Alice Chilton, estarán de regreso.

Lo que parece cada vez más claro es que la confirmación de la quinta temporada forma parte de un plan para construir una nueva trilogía de temporadas de Ted Lasso con el equipo femenil. Es decir, que los primeros planes para el entrenador contemplaban sus tres temporadas originales.

Funcionaron a la perfección y no sabíamos si estaría de vuelta. Con el estreno de la cuarta temporada, el rumbo que tomó la historia y ahora la confirmación de Ted Lasso 5, todo parece indicar que habrá una segunda tanda de tres temporadas. Ojalá.