Maynard James Keenan se presentará con Puscifer y A Perfect Circle este 25 de noviembre en el estadio Fray Nano de la CDMX.

Lo que necesitas saber: La creatividad artística de Maynard James Keenan va más allá de Tool: Puscifer y A Perfect Circle son dos bandas en las que ésta desemboca.

Aunque Tool es la banda con la que Maynard James Keenan tiene más reconocimiento, este inigualable cantante y compositor tiene un par de proyectos que brillan de manera notable.

Maynard James Keenan de Tool/Foto vía Facebook de la banda

Lo anterior, con todo y que la voz de James Keenan es por demás reconocible y, en una primera escucha, daría la impresión de que tanto A Perfect Circle como Puscifer van sobre la misma línea que la increíble banda que ha redefinido el rock progresivo… pero nada de eso.

Cada una de estas bandas tiene un sonido propio… y el genial Maynard es capaz de metamorfosearse para cada una de ellas. Aquí un listado en el que se destacan canciones de Puscifer y A Perfect Circle que hacen evidente la distinción de la que hablamos.

“The Hollow” – A Perfect Circle

Del potente debut de la banda que Maynard James Keenan co-fundó con Billy Howerdel. Una canción con un inicio demoledor que, pese a su intensidad, habla sobre el vacío en la existencia que se necesita llenar con diferentes cosas en diversos momentos (con música, por ejemplo).

“Aliméntame aquí, lléname de nuevo”, canta James Keenan tomando la voz de la humanidad en la canción que abre el Mer de Noms, que fue considerado uno de los mejores discos del 2000 por diversas publicaciones especializadas. Fue una muy buena manera de comenzar el milenio.

“Rose” – A Perfect Circle

“Judith” y “3 Libras” son las canciones que todos recuerdan cuando se habla del primer disco de A Perfect Circle, pero éste es tan increíble que casi todos sus temas podían haber sido sencillo. “Rose” es, sin duda, uno de ellos.

Con un riff inicial enigmático que se extiende a lo largo de la canción y muta en diversas figuras melódicas, quizás como el gusano al que hace referencia el poema de William Blake en el que James Keenan y Howerdel se inspiraron para la composición. Una del Mer de Noms.

“Weak and Powerless” – A Perfect Circle

Un disco luminoso… bueno, en comparación con Mer de Noms. Así es el segundo álbum de A Perfect Circle en el que se incluye este tema en el que se aborda de una manera artísticamente bella la lucha contra los problemas de adicciones.

La letra de la canción expresa el conflicto entre saber qué hacer ante lo que hace daño y, aún así, no hacerlo. Algo un tanto básico… pero que se eleva con la música y el video que acompañan a las líricas. Una canción conmovedora que llegó al #1 de una de las varias listas de Billboard.

“What’s Going On” – A Perfect Circle

Muchos prefieren “Imagine” de John Lennon del álbum de reinterpretaciones a himnos antibélicos que A Perfect Circle lanzó en 2004… pero lo que hizo con la canción de Marvin Gaye merece una reconsideración.

El festivo soul que Gaye desparramó en su tema del 71 fue transformado en una sombría composición por Maynard James Keenan y Billy Howerdel… pero sin queja, la música de A Perfect Circle no modifica el mensaje del Príncipe del Motown, sólo lo llevan a terrenos más oscuros.

“Eat the Elephant” – A Perfect Circle

Quizás una de las más hermosas canciones de esta banda, dirigida por las tenues notas de un piano sobre las que Maynard James Keenan canta sobre los enormes problemas que devoran a la humanidad… cuando debería ser lo contrario: que la sociedad acabe con tamañas adversidades, aunque sea bocado a bocado.

Un tema que no desencantó a los fans de A Perfect Circle, con todo y que rompe con la acostumbrada potencia de las guitarras de producciones anteriores. No tenía por qué haber queja: James Keenan suena increíble.

“DoZo” – Puscifer

Una canción llena de provocación y no sólo por la letra, sino por la música y las voces que inundan los oídos… y justo cuando se está alcanzando un clímax, llega un interesante corto a mitad de la canción.

“DoZo” se incluye en el álbum en el que Puscifer se dio a conocer, “V” Is For Vagina. Un disco con una portada horrible, que sirve de ejemplo para recordar el dicho: “no juzgues al libro por su portada”.

“Toma” – Puscifer

Maynard James Keenan explota con Puscifer su afición por la Lucha Libre de México y, aunque “Toma” habla sobre el deseo de reivindicación tras una traición, el video se centra en el arte de las llaves y contrallaves.

Por otro lado, la canción es una mezcla de industrial y electrónica de densa manufactura, en la que la voz del líder de la agrupación suena tan agresiva como el choque de metales que pueblan enteramente la melodía.

“The Underwhelming” – Puscifer

Del cuarto disco de Puscifer, Existential Reckoning, “The Underwhelming” es una rara y fascinante mezcla de géneros que, simple y sencillamente, no se entienden si no es por la mancuerna entre Maynard James Keenan y Carina Round.

Metal, pero también industrial, algo de new wave y con una intensa y alucinante línea de bajo. Todo rematado con un pesado y sencillo riff en guitarra que nada tiene que ver con los complejos pasajes sobre los que canta James Keenan en Tool.

“Self Evident” – Puscifer

Puscifer es un proyecto en el que Maynard James Keenan y Carina Round destilan una suerte de teatralidad sonora. Y lo que uno pueda imaginarse escuchando “Self Evident” se confirma en cierta manera al ver el video de la canción.

Toda una serie de versos de ida y vuelta entre James Keenan y Round, con guitarras post punk que son ejecutadas en un ambiente techno industrial. Gran canción que debe ser una locura en directo.

“Momma Sed” – Puscifer

En una canción que parece soundtrack de un western industrial, la banda ofrece este tema en el que, según algunos fans, Maynard James Keenan evoca la relación con su madre… sólo que él ofreciendo la visión materna.

“La vida seguirá su curso / Con tu orgullo, hijo / Acéptalo como un hombre”, canta el líder de Puscifer, quizás recordando alguna plática con su madre fallecida, a quien ha dedicado trabajos en otros proyectos: la canción “Judith”, con A Perfect Circle y el álbum 10,000 Days, con Tool.