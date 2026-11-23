Como ya es tradición después de cada gran festival en la CDMX, armamos el recuento con lo mejor y lo que quedó a deber este fin de semana.

Lo que necesitas saber: Como ya es tradición después de cada gran festival en la CDMX, armamos el recuento con lo mejor y lo que quedó a deber este fin de semana.

El Corona Capital 2026 llegó a su fin tras tres días intensos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejándonos una edición llena de momentos memorables, regresos esperados y un par de detalles logísticos que dieron de qué hablar.

Como ya es tradición después de cada gran festival en la CDMX, armamos el recuento con lo mejor y lo que quedó a deber este fin de semana.

Lo que rifó del Corona Capital 2026

Un audio impecable y sin cruces sonoros

Uno de los puntos más sólidos de esta edición fue la ingeniería de audio en todo el festival. El sonido fue claro, potente y constante, sin presentar fallas técnicas ni provocar retrasos en los horarios de salida de las bandas.

Además, aunque varios de los escenarios mantenían una cercanía considerable entre sí, como el Doritos, Nivea y Corona Cero, la distribución y orientación de los sistemas de sonido lograron que el audio no se cruzara, permitiendo disfrutar cada presentación sin interferencias del escenario vecino.

Romy con The xx en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

Actos que cumplieron con creces: Gorillaz, Johnny Marr, The xx y demás

El cartel prometía bastante y varios nombres respondieron a la altura de las expectativas. Gorillaz dio una cátedra escénica y musical usando las dos horas asignadas; The xx firmó un regreso emotivo e hipnótico tras años de ausencia, reiterando su amor por México; Johnny Marr demostró por qué sigue siendo un referente indiscutible de la guitarra, y propuestas como Angine de Poitrine terminaron por conquistar al público con actuaciones sólidas que justificaron el boleto.

Johnny Marr en el Corona Capital 2026. Foto: David Barajas.

De los que no fueron headliners, también cumplieron los Manic Street Preachers, Sebastién Tellier, Underworld, Ela Minus y muchos más. Los buenos shows fueron la regla, no la excepción.

El clima nos dio tregua en un año difícil

En un año marcado por lluvias atípicas y tormentas constantes en la capital, el pronóstico jugó completamente a favor del festival. Durante los tres días tuvimos un clima ideal: tardes despejadas, hasta nubladas para no quemarnos, y noches frescas pero muy llevaderas, sin los diluvios ni el lodo que en ediciones pasadas complicaron la experiencia en la Curva 4.

Inclusión y conexión con los intérpretes de señas

Un detalle que se llevó los aplausos de los asistentes fue la visibilidad y el reconocimiento que varios artistas dieron al equipo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. Figuras como Damon Albarn con Gorillaz, Lauren Mayberry de CHVRCHES y los integrantes de Good Kid se tomaron el tiempo en pleno show para interactuar y agradecer directamente su labor frente al escenario, celebrando la decisión del festival en temas de inclusión.

Ambiente familiar y nuevas generaciones de fans

El Corona Capital sigue consolidándose como un espacio donde conviven distintas generaciones. Este año llamó especialmente la atención la presencia de infancias acompañadas de sus familias, quienes no solo iban de paso, sino que se sabían las canciones y disfrutaron como verdaderos fans en sets como los de Gorillaz y Angine de Poitrine.

Angine de Poitrine nos voló la cabeza en vivo, como era de esperarse. Foto: David Barajas para sopitas.com.

A pesar de ser muy jóvenes, aguantaron hasta la noche e inclusive iban disfrazados, lo que les reconocemos como veteranos en los festivales.

Lo que no rifó tanto de esta edición

La caída global de Ticketmaster el viernes

El arranque del festival el viernes se vio afectado por un factor externo que complicó los accesos: la caída global del sistema de Ticketmaster. Esto generó filas largas, incertidumbre entre quienes intentaban descargar o mostrar sus boletos digitales en la entrada y atrasos importantes durante las primeras horas de la jornada.

Lo que tampoco rifó fue la reacción de la gente, con gritos de “portazo” e intentos de bronca con la gente de accesos, que solo estaba haciendo su chamba.

Horarios recortados para actos principales

Llevábamos meses esperando algunos shows, y sorpresivamente, dos headliners decidieron recortar sus presentaciones: Twenty One Pilots y The Strokes. Con discografías tan amplias y tanta expectativa detrás, sentir que sus presentaciones pasaron demasiado rápido dejó a muchos con ganas de escuchar varios temas obligados.

Julian Casablanca con The Strokes en el Corona Capital 2026. Foto: Freddy Sainz.

Los eternos empalmes y la distribución de bandas

Como suele ocurrir en festivales de este tamaño, los empalmes volvieron a ser el dolor de cabeza principal al armar el itinerario. La distribución de horarios obligó a tomar decisiones difíciles entre actos que compartían público y a recorrer distancias largas a contrarreloj para alcanzar a ver aunque sea la mitad de algún show.

Además de choques directos entre bandas, como Angine de Poitrine y Manic Street Preachers, Underworld con Peaches y The Strokes con Santigold, también notamos que algunos actos se merecían otro escenario más grande, y por lo mismo, sus shows estuvieron atascados de gente en aforos más pequeños.

Los ya clásicos asistentes retirados por la policía

Aunque la mayoría del público mantuvo un gran ambiente, no faltaron los asistentes que perdieron el control o que, de plano, vieron las reglas y decidieron brincárselas. Y vimos varios peleoneros con los polis, que también van a chambear.

Durante el fin de semana se vieron varios casos de personas en evidente estado de ebriedad o fumando, lo que está prohibido, y terminaron alterando el orden, interrumpiendo la experiencia del concierto por “hacerse de palabras” con los policías, y finalmente tuvieron que ser retiradas por elementos de seguridad y policía del inmueble.

El olor a baño junto al escenario Doritos

Un detalle incómodo para quienes pasaron buena parte del día cerca del escenario Doritos fue el olor que venía de la zona de sanitarios ubicada en el costado izquierdo. En ciertos momentos de la tarde y noche, el viento jugaba en contra y hacía poco agradable permanecer en esa área mientras se desarrollaban los conciertos, ya que olía a caño.

Mumford & Sons, Corona Capital 2026 / Foto: Alfredo Treviño

Activaciones de marca invasivas

Aunque los patrocinios son parte natural de los festivales y nos dimos la vuelta por varios, este año algunas activaciones de marcas resultaron demasiado invasivas. En el escenario Corona Cero, una marca colocó una estructura justo en medio de la audiencia.

También en esa zona, hay muchísimas activaciones que alentan el traslado y terminan por estorbar si vas corriendo para ver a un artista. Este año particularmente, vimos una tendencia en activaciones, que era construir mega estructuras cerradas, como un bloque que obstruía la vista, y el paso.