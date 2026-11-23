Gianni Infantino salió más cab…ezón que bonito, y es que planeaba vender el Mundial de futbol durante un periodo de 96 años y eso obviamente por un billetote, de acuerdo con documentos que se han filtrado y que dejan mal parado al actual presidente de la FIFA, quien se presentará a la reelecciones en el mes de marzo, aunque esta vez sí tiene rivales.

Lo que necesitas saber: El plan para vender el Mundial estaba listo días antes de la final del 2026

Gianni Infantino salió más cab…ezón que bonito, y es que planeaba vender el Mundial de futbol durante un periodo de 96 años y eso obviamente por un billetote, de acuerdo con documentos que se han filtrado y que dejan mal parado al actual presidente de la FIFA, quien se presentará a la reelecciones en el mes de marzo, aunque esta vez sí tiene rivales.

Infantino dio marcha atrás ese malévolo y millonario plan para vender, ya que se le vino medio mundo encima, especialmente la UEFA, que presionó fuerte para que el presidente de la FIFA presentara su renuncia, por lo cual el dirigente italiano hasta tuvo que ofrecer una disculpita.

Infantino le entregó el premio de la paz a Donald Trump / Mexsport

Infantino quería vender el Mundial durante 96 años

De acuerdo a los documentos filtrados a The Guardian y The Athletic, Gianni Infantino llevaba tiempo elaborando este plan y haciendo acuerdos por aquí y por allá, pero no dio aviso al resto de los dirigentes de la FIFA, hasta la mera hora.

Todo el plan quedó hecho días antes de la final del Mundial del 2026 y la intención era vender una participación del Mundial, cediendo los derechos comerciales a una empresa con ánimo de lucro durante un periodo máximo de 96 años.

Los contratos se habrían hecho para que vender acciones del Mundial durante periodos de 12 años. O sea que en un paquete podías explotar los derechos comerciales de la Copa del Mundo durante tres ediciones.

Familia de Trump, detrás del plan de Infantino

Toda la operación estaba liderada por la empresa Thrive Capital, una empresa de Joshua Kushner, que curiosamente es hermano de Jared Kushner, quien a la vez es yerno de Donald Trump. Si FIFA no cumplía el acuerdo, entonces la empresa debía ser indemnizada con 250 millones de dólares.

Foto: Mexsport

“Este acuerdo contempla que la FIFA cree una filial con ánimo de lucro a la que se transferirían todos los derechos comerciales de los eventos de la FIFA para su explotación comercial durante los próximos 96 años”, indica uno de los documentos. ¿Cómo lo ven?

El plan contemplaba una sistema para repartir lana entre los directivos, a través de un fondo de bonificaciones, capaz de repartir hasta 50 millones de dólares por cada mil millones de dólares añadidos al valor inicial, que era de 20 mil millones.

Pese a todos los pesares, Infantino es favorito para ganar las elecciones para la presidencia de la FIFA, aunque en el camino le saldrá más cola por pisar.