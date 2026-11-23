El sábado 21 de noviembre, Miley Cyrus se casó con Maxx Morando en una boda privada que debía ser secreta. Pero no lo fue. Pronto circularon imágenes de paparazzi sobre la ceremonia que nos hace pensar en el derecho a la privacidad de los famosos.

El sábado 21 de noviembre, Miley Cyrus se casó con Maxx Morando tras cinco años de relación y 11 meses de compromiso. La cantante y actriz y el músico se dieron el sí en una boda privada en Palm Springs, California.

La primera vez que se les relacionó fue en 2021, cuando Miley mencionó a Maxx Morando, baterista de Liily, como uno de sus artistas emergentes favoritos. Meses después, aparecieron juntos en un evento de moda. Y con el tiempo, se confirmó su relación.

En 2024, Miley le agradeció a Maxx Morando durante la ceremonia de los premios Grammy. El compromiso se hizo público en diciembre de 2025, cuando los fans vieron un anillo especial en la mano de Miley durante la premiere de Avatar: Fire and Ash. Y la boda, como ya les contamos, apenas este fin de semana.

La idea era que fuera secreta. O al menos así es como lo reportaron varios medios, mismos que procedieron a publicar detalles e imágenes de paparazzi de la boda de Miley y Maxx: ambos sosteniendo un papelito con sus votos, con lágrimas en los ojos, rodeados de flores blancas.

La idea, insistimos, era que fuera secreta.

Miley Cyrus / Foto: Shutterstock

El derecho a la privacidad de los famosos

Cuando una persona se dedica a algo público, algo que debe ser consumido por una audiencia, se cree que hay un acuerdo firmado con sangre de que su trabajo pero también su vida, es pública, le pertenece a esos espectadores. Y de ahí la inexistente línea entre la posibilidad de seguir a alguien que admiramos y apropiarnos de todo a su alrededor.

Es evidente que la boda de Miley Cyrus es una noticia. Se trata de una de las estrellas pop más importantes de las últimas décadas, es un icono millennial. Creció frente a las cámaras y su vida, prácticamente, ha sido tema de conversación de manera constante.

Miley anda con Liam. Nota. Miley saca la lengua. Nota. Miley se corta el cabello. Nota. Miley se divorcia. Nota. Miley saca disco sobre su ruptura. Nota. Miley se pone triste en su presentación del Corona Capital. Nota. Miley tiene nuevo novio. Nota. Miley se besuquea con su novio en la calle. Nota. Miley está comprometida. Nota. Miley se casa. Nota.

Pero creemos, fervientemente, que una cosa es informar sobre el hecho de que Miley se casó, y otra es publicar imágenes de un momento que debe ser íntimo y que, por lo que se sabe (irónicamente), no estaba pensado para compartirse con una audiencia.

No andamos de sangrones. Lo prometemos. Pero es un buen pretexto para hablar de la fantasía de la privacidad de los famosos, su derecho a tenerla y la responsabilidad de los medios y espectadores para respetarla.

Miley Cyrus y su relación con la privacidad

Miley Cyrus ha hablado abiertamente de su intención de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público. En una entrevista con W Magazine de 2024, la cantante explicó que existe una parte de su vida que considera íntima, sagrada y secreta.

También contó que, con los años, se había vuelto mucho más cuidadosa con aquello que decidía compartir.

No es una cosa menor si pensamos que Miley comenzó su carrera siendo una niña, que su adolescencia estuvo marcada por el éxito de Hannah Montana y que prácticamente todas sus relaciones sentimentales han acaparado, como les decíamos, los titulares.

En diciembre de 2025, cuando se anunció su compromiso con Maxx Morando, Miley volvió a hablar de este tema. Dijo que le sorprendía haber logrado mantener su relación relativamente privada y, especialmente, tener la posibilidad de elegir qué compartir.

La posibilidad de elegir es la clave. La privacidad radica no en esconder “información”, sino tener control sobre lo que otras personas conocen de otra; y por ende, decidir qué compartir, cuándo, cómo y con quién o quiénes.

Miley Cyrus celebrando a Hannah Montana / Foto: Shutterstock

¿Quién tiene derecho a contar una historia privada?

El domingo 22 de noviembre, un día después de su boda, Miley Cyrus compartió en Instagram una serie de fotografías junto a su esposo. En ellas aparece junto a Maxx Morando, abrazándolo, besándolo y celebrando uno de los momentos más importantes de sus vidas.

La cosa es que esas fotografías llegaron después de que comenzaran a circular videos e imágenes de paparazzi captados durante la ceremonia, incluyendo el momento en el que la pareja intercambió sus votos.

Entendemos perfecto que la lógica de que los medios compartan esas imágenes es que hay un público que quiere verlas. Y ese público genera vistas, reproducciones, interacciones, clics que se traducen en dinero.

Boda de Miley Cyrus con Maxx Morando / Foto: IG @miley

La existencia de los paparazzi radica en encontrar valor económico en los momentos privados de las celebridades. Y nosotros, como espectadores, participamos en ella cada vez que consumimos y compartimos ese contenido. Culpables somos.

La cultura de las celebridades lleva décadas formando parte del entretenimiento y sería muy inocente de nuestra parte pretender que ese interés desaparece de la noche a la mañana. Pero estaría bien pensar en que todo tiene un límite.

El derecho a la privacidad no desaparece con la fama. Y aunque las celebridades han construido carreras que dependen, en cierta medida, de la atención pública, eso no significa que todos los aspectos de sus vidas se conviertan, en automático, en asuntos de interés público.