La jefa de gobierno anunció un aumento de $500 pesos para la beca de transporte para estudiantes universitarios en la CDMX: Universitarias y Universitarios en Movimiento: Becas para Transporte y Más.

Lo que necesitas saber: La beca pasará de $1,500 a $2,000 pesos bimestrales en 2027.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció este fin de semana un aumento para el apoyo Universitarias y Universitarios en Movimiento: Becas para Transporte y Más. A partir del 2027 recibirán $2 mil pesos bimestrales, un aumento de $500 pesotes.

La idea es brindar este apoyo a las y los estudiantes universitarios sin importar su promedio o condición económica, pues los gastos de alimentación y transporte nunca terminan, señaló Brugada.

“No queremos que ningún joven tenga que elegir entre trabajar o continuar con sus estudios, son el futuro de nuestra ciudad y merecen mayores oportunidades“.

Estudiantes representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) fueron los primeros beneficiarios, junto a más de 15 mil estudiantes universitarios.

¿Cuáles son los requisitos para la beca de transporte para universitarios y universitarias?

La beca de transporte para universitarios va dirigida especialmente para las y los estudiantes de licenciatura en alguna institución pública de educación superior en la CDMX. Los requisitos son los siguientes:

Residir en la CDMX

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta

Comprobante de inscripción vigente emitido por la institución

Comprobante de domicilio

CURP

Correo electrónico activo

Identificación oficial

Cuenta Llave CDMX

Foto: Cuartoscuro

¡OJO! Brugada no especificó nada sobre próximas inscripciones y en la página oficial de la beca anuncian que este programa social no está disponible. Habrá que estar pendientes de las próximas inscripciones.

¿Más programas sociales para los jóvenes en la CDMX?

Clara Brugada señaló en el mismo evento que tiene programas sociales para jóvenes hasta para aventar pa’rriba. Además de la beca de transporte para universitarios, celebró la creación de un programa de vivienda para jóvenes.

La jefa de Gobierno señaló que las rentas en la ciudad son demasiado altas, por lo que el próximo año arrancarán con dos mil viviendas con costo de renta muy bajo y con opción a compra, aunque no dio más detalles de inscripción o requisitos.

Foto: Shutterstock

Además, confirmó la construcción de una sede extra de la UNAM en la CDMX; el gobierno pondrá la lana y la UNAM todo para operar. Dijo que recibirá alrededor de 20 mil jóvenes estudiantes para que puedan concluir sus estudios superiores.

“Construiremos más universidades, las que sean necesarias. No sólo de la UNAM, sino otras como la Rosario Castellanos en distintas partes de la ciudad“.

Foto: Captura de pantalla/ X @ClaraBrugadaM

¿Cómo ves? Está más que claro que se acercan las elecciones y Morena anda con todo para captar votantes.