Hace poco, se reveló que Tótem de Lila Avilés (aquí nuestra reseña de la cinta) representaría a México rumbo a los premios Oscar. En este momento, la película busca la nominación final a Mejor Película Internacional… y está cada vez más cerca de conseguirlo.

Este jueves 7 de diciembre, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó cuáles son las películas elegibles para esa categoría, además de las que podrían conseguir la nominación dentro de Mejor Película Animada y Mejor Documental; en esta última tenemos a Tatiana Huezo buscando nominación también.

‘Tótem’ de Lila Avilés en busca de la nominación en los premios Oscar

La organización detrás de la premiación dio a conocer a los 88 países y las películas que buscan colarse en la lista preliminar, conocida también como shortlist, de posibles nominados a Mejor Película Internacional. Y como se venía esperando, México tiene a su representante.

Como ya lo mencionamos, Tótem de Lila Avilés se encamina rumbo a los premios Oscar a falta de que se realicen las votaciones para determinar a las películas finalistas. Otras películas latinoamericanas que buscan la nominación son Los delincuentes (Argentina), Los colonos (Chile), Un varón (Colombia), Tengo sueños eléctricos (Costa Rica), Tito, Margot y yo (Panamá), entre otras.

Algunas películas destacadas que también buscan la nominación final son: The Zone of Interest (Reino Unido), la sorpresiva La Passion de Dodin Bouffant (que le ganó la carrera a Anatomy of a Fall para representar a Francia), Perfect Days (Japón), Concrete Utopia (Corea del Sur), entre otras. Chequen acá abajo la entrevista que tuvimos con Lila Avilés en Sopitas FM x Radio Chilango.

Las elegibles para Película Animada y Documental: Tatiana Huezo también busca nominación

Además de Mejor Película Internacional, la Academia también dio a conocer a las elegibles para Mejor Película Animada y Mejor Documental. Y vaya que la contienda se pondrá recia, eh.

En el terreno de la animación, sobresalen cinta como El niño y la garza de Hayao Miyazaki (que ya llega pronto a México), Pollitos en fuga: El origen de los nuggets, Elemental de Pixar, The Inventor sobre Leonardo DaVinci, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Robot Dreams, The Super Mario Bros. Movie, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, entre otras.

Rumbo al Oscar 2024, también tenemos a la salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo buscando la nominación a Mejor Documental por El eco, la cual pudimos ver en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Acá la entrevista con Tatiana y pueden ver las listas completas de elegibles para estas categorías de los Oscars aquí.

¿Qué onda con las shortlist de los premios Oscar 2024?

Con todo el rollo de Tótem de Lila Avilés buscando la nominación a los premios Oscar 2024, muchos se estarán preguntando qué onda con el proceso de selección para las nominadas finales. Está medio enredoso, pero les explicamos qué sucede…

La noticia del día se refiere a las elegibles para las categorías mencionadas. Como pudieron ver, son listados bien largos de películas que aspiran a las nominaciones. El siguiente proceso se basa en una votación para reducir todo a una lista preliminar, conocidas como shortlists, por categoría.

En el caso de Mejor Película Internacional, la lista de 88 elegibles se acortará a 15 para la lista preliminar/shortlist. Esta última se anunciará junto con las demás categorías el próximo 21 de diciembre. Luego, se volverá a votar para tener las nominaciones finales de toda la premiación, las cuales se darán a conocer el 23 de enero del 2024.

¡Y listo! Solo quedará esperar que llegue el domingo 10 de marzo para la ceremonia 96 de los premios de la Academia. ¿Creen que Tótem de Lila Avilés y El Eco de Tatiana Huezo logren la nominación a los premios Oscar?

