Lo que necesitas saber: La próxima película de la exitosa franquicia llegará a la pantalla cines a principios de noviembre.

¡Está de vuelta! 20th Century Studios publicó el tráiler final de la nueva entrega de la icónica franquicia de ‘depredador’: Predator: Badlands’. Esta película llena de acción, promete traer de regreso a la saga.

Nueva entrega de la franquicia de Depredador // YouTube: @20thCenturyStudiosLA

Tráiler y fecha de estreno de ‘Predator: Badlands’

El universo cinematográfico de Depredador sigue expandiéndose con ‘Predator: Badlands’, la próxima película de la exitosa franquicia, y por fin fue revelado el adelanto final, antes de estrenarse la película.

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues esta nueva propuesta llegará a cines el 7 de noviembre y sin duda busca redefinir la saga.

Y es que, a diferencia de las anteriores entregas, esta vez el papel protagonista lo tiene Yautja, en lugar de sus víctimas. Ya no te contamos más y mejor, acá te dejamos el tráiler:

¿De qué tratará esta nueva entrega?

Como ya te podrás haber dado cuenta, esta nueva película nos cuenta la historia de Dek, un joven depredador aislado de su clan que termina en una aventura junto a Thia, un robot con aspecto humanoide.

Con la confirmación del corssover con el universo ‘Alien’ por el robot de la corporación Weyland-Yutani, esta entrega promete ser una película diferente a lo habitual, pues por fin veremos al cazador ser la presa… ¿Emocionados?