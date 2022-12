El 2023 está a la vuelta de la esquina y no cabe duda que muchos lo esperamos con ansias gracias a cintas como ‘Oppenheimer’, la nueva película de Christopher Nolan que este 18 de diciembre ha revelado un tráiler oficial bastante explosivo (literalmente) protagonizado por el actor irlandés, Cillian Murphy.

Con la frase “No le temerán hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán hasta que lo hayan usado”, el tráiler nos muestra a Murphy –uno de los colaboradores más frecuentes de Christopher Nolan– interpretando al físico estadounidense J. Robert Oppenheimer.

Foto: Universal Pictures

Ya hay tráiler oficial de ‘Oppenheimer’, la nueva cinta de Christopher Nolan

Para quienes no lo sepan (acá nos clavamos más en el tema), Oppenheimer es el responsable en la creación de la bomba atómica y es considerado como “el padre de la bomba nuclear”. Participó en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual se desarrollaron las primeras armas nucleares.

En el tráiler de la cinta, cuyo estreno está programado para el 21 de julio de 2023, nos deja ver que la trama estará encaminada en la repercusión que el invento tuvo en la vida (poco conocida) del conocido físico que murió en 1967 a los 62 años de edad.

Se los dejamos para que le echen un ojo:

La película nos mostrará la vida del llamado “padre de la bomba nuclear”

Esta nueva película de Christopher Nolan con Universal Pictures, la cual el director británico ha calificado como uno de los proyectos más difíciles que ha enfrentado, se basará en el libro ganador del Pullitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

‘Oppenheimer’ tendrá un elenco conformado por Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek, Josh Harnett, Jack Quaid, Kenneth Branagh, Josh Peck y muchos más, a quienes veremos en julio del próximo año.

Primer póster oficial de ‘Oppenheimer’ de Christopher Nolan / Foto: Universal Pictures