La primera película live action de Transformers se estrenó en el 2007 y posiblemente, no nos imaginábamos que la franquicia se extendería durante tanto tiempo.

Y como en cualquier saga cinematográfica que lleva ya varios añitos en la industria, es justo decir que tiene sus puntos altos, algunos intermedios y otros que de plano ni para qué acordarse. Ahora sí que no todo es perfecto, ¿verdad? Pero bueno, como se dice por ahí, en gustos se rompen géneros.

Ilustrativa. Foto: Paramount Pictures

Con el reciente lanzamiento del tráiler de Transformers: Rise Of The Beasts (lo pueden ver POR ACÁ), seguro que más de uno rememoró su película favorita de la franquicia… o en una de esas, hasta la que menos le ha agradado.

En ese sentido, ¿han clasificado estas cintas de la mejor a la peor? ¿No? Bueno, entonces éntrenle con nosotros a este ranking donde clasificaremos estas entregas cinematográficas de la mejor a la peor (según lo que nos muestra Rotten Tomatoes).

1. Bumblebee (91% en el tomatómetro de la crítica)

Lo sentimos, Michael Bay… En este listado de películas de Transformers, ninguna de las películas del director antes mencionado se pone en lo más alto. Y es que no podemos dejarlo pasar: si bien aquella saga que inició en el 2007 seguramente marcó la infancia de algunos fans, lo cierto es que la crítica nunca respaldó del todo esas cintas (con todo lo emocionante que fueron en su momento).

Hablando de la franquicia cinematográfica a grandes rasgos, Bumblebee del 2018 es la que encabeza este top. En el consenso general, esta entrega supera por mucho a sus predecesoras gracias a su historia refrescante y al hecho de que está mucho más inspirada en la historia original de los 80 (la trama de la peli también se desarrolla en ese contexto temporal).

La crítica también destacó la actuación de Hailee Steinfeld junto al diseño de los robots, en la que se nota que recrearon -hasta donde se pudo- a los personajes de la serie animada ochentera. Y sí, nomás para aclararlo por si les quedaba la duda, esta película se pensó como un spin-off o como una precuela de la saga de Michael Bay en un principio, pero después Hasbro (a quienes pertenecen los derechos) confirmó que se trataba de un reinicio de la franquicia.

2. Transformers (58% de aprobación crítica en RT)

Ok, estamos conscientes de que un 58 por ciento de aprobación de la crítica habla bastante mal de Transformers del 2007. Pero hay que decir que en contraparte a eso, la película tiene un 85 por ciento de aprobación en el consenso del público/audiencia.

Y tampoco vamos a mentirles… Sin duda, la primera película que Michael Bay hizo de esta saga tiene un lugar especial en el corazón de muchos fans que crecieron con la franquicia en el cine (aquí es cuando todos tararean “What I’ve Done” de Linkin Park).

Ver a los icónicos Autobots y a los Decepticons pelear sin tregua fue genial. Y los efectos especiales para la época sí fueron sobresalientes. Shia LaBeouf y Megan Fox, además, hicieron buen combo como la parejita improbable del chico nerd y la popular de la escuela.

Lo malo: de repente el ‘humor de pedos, orina o sexo’ (por decirlo de alguna manera) se hacía presente. Y eso sin contar que la peli dispuso mucho de la imagen de Megan Fox como sex symbol para hacer algunas escenas más llamativas bajita la mano.

3. Dark of the Moon (35% de aprobación crítica en RT)

Aquí es cuando la cosa ya viene en picada para la franquicia de Bay. Con la tercera película de la franquicia live-action, se intentó renovar la historia -no con mucho éxito que digamos- y ese es un esfuerzo cuando menos notable. Sam Witwicky (LaBeouf) ya no era un niño nerd introvertido de preparatoria; ahora era un graduado de universidad con problemas para encontrar un trabajo notable.

Y seguía siendo inseguro, sobre todo en temas con su pareja. Pero aquí ya no vimos a Mikaela (Fox), sino que conocimos a su nueva novia, Carly (Rosie Huntington-Whiteley). Si bien la nueva actriz no hizo un mal trabajo, sí se sintió el cambio forzado y abrupto cuando el público ya había empatizado bastante con la protagonista de las primeras dos películas.

Dark of the Moon del 2011 no fue taaan mala, pero no se siente muy diferente de la segunda parte de Transformers salvo lo antes mencionado.

4. Revenge of the Fallen (20% de aprobación de la crítica en RT)

La segunda película de Michael Bay en la saga de Transformers, la neta, tuvo sus cosillas emocionantes como las peleas (que nunca fallan), la trágica muerte de Optimus Prime (que luego revive) y el hecho de que quisieron explicar el pasado de los Autobots y los Decepticons en la Tierra, de la mano del abuelo de Sam Witwicky.

Pero Revenge of the fallen peca casi de las mismas cosas que la primera y segunda cintas. Salvo el año de su lanzamiento, las tres entregas parecen la misma siempre, con sus ligeros cambios de trama.

Y sí, tenemos que decirlo: ¿a quién demonios de le ocurrió poner a un robot con vestigios de barba? Jetfire aparece como un decepticon de hace siglos convertido en autobot y para mostrar que era un anciano, a diseñadores y guionistas se les hizo buena idea ponerle piezas de metal como si fueran vello facial e incluso un bastón. Como que eso está medio WTF.

5. Transformers: Age Of Extinction (17% de aprobación en RT)

La industria cinematográfica es extraña y Transformers: Age Of Extinction del 2014 es un ejemplo de ello. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque a pesar de lo mal recibidas que fueron las tres primeras cintas por parte de la crítica, la saga no dejaba de generar las ganancias suficientes en taquilla para continuar la historia.

Sin embargo, ahora no contarían con Shia LaBeouf para esta entrega. Y aquí es cuando uno se da cuenta que a pesar de la jugosa ganancia, quizá no es tan buena idea forzar un producto más allá de lo que te puede ofrecer en cuanto a historia.

Vino Mark Wahlberg a protagonizar y aunque el tipo es carismático, no se podía dejar de sentir lo forzado de este cuarto largometraje. Se sacaron de donde pudieron lo del ‘transformium’ y uno piensa aquí por qué hasta la cuarta película se les ocurre darle peso a ese componente. No por nada, Age Of Extinction fue nominada a varios Razzies en su momento.

6. Transformers: The Last Knight (16% de aprobación en RT)

Si la cuarta película de Michael Bay ya era un intento de exprimir la franquicia de Transformers en el cine, la quinta es una continuación de esas que no tienen explicación ni justificación alguna más que “bueno, hicimos una taquilla millonaria con una película poco agradable… ¿Qué más da si hacemos otra?”.

Ni siquiera ahondaremos en la trama. Solo les diremos que cuando ya quieres combinar la ciencia ficción sobre tecnología extraterrestre con una historia fantástica y mágica como la del Rey Arturo y el mago Merlín, la cosa evidentemente no viene bien. Ouch.