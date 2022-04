¿Le pidieron irse? Lo que se sabe de la reunión de Will Smith con miembros de los Oscar

En este punto, ya saben lo que sucedió: Will Smith cacheteó a Chris Rock en la entrega 94 de los Oscar luego de que el comediante hiciera un chiste sobre Jada Pinkett-Smith. Después de la premiación, diversas celebridades dieron su opinión (ACÁ las reacciones), la gente en redes sociales también soltó la memiza (AQUí los mejores memes) y Chris Rock también externó su sentir sobre el tema a unos días de lo que pasó (POR ACÁ sus palabras).

Y a todo esto, ¿qué pasará con Will y todo esto? Pues bien, resulta que el actor y algunos representantes de los Oscar ya se reunieron para discutir el asunto, y los líderes de la Academia ya están evaluando qué acciones tomar. La cosa es que ya salió el peine y parece que ni la misma Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se pone de acuerdo en qué están haciendo.

¿En verdad le pidieron a Will Smith que se fuera de la entrega de los Oscar?

Dicen que sí, otros que no y la cosa está densa. En los últimos días y tras el incidente en los Oscar del domingo 27 de marzo, la Academia salió a decir que sí le habían pedido a Will Smith que se retirara de la ceremonia luego de la agresión a Chris Rock. La organización incluso manifestó que el actor se había negado a la petición… pero parece que esto no es del todo cierto.

Algunas fuentes anónimas le dijeron a The Hollywood Reporter que la petición de la Academia no fue realmente formal. Según esto, algunos representantes de los Oscar hablaron con los managers de Will Smith en el backstage, únicamente para comentar la posibilidad de pedirle al protagonista de King Richard que se retirara del evento. También se dice que otro representante de la Academia salió a hablar con Will sobre la misma posibilidad, pero al parecer nunca se hizo la petición de manera formal.

Casi al mismo tiempo, mencionan las fuentes anónimas, Will Packer (productor de la ceremonia) platicó con Smith y le habría dicho que se quedara, contradiciendo de alguna manera la idea que otras autoridades de la Academia tenían en mente. Eso sí, todo se manejó a través de representantes; ningún miembro directo de la Academia habló frente a frente con Will, según informan las fuentes anónimas. Como se dice por ahí, traían un ‘teléfono descompuesto’ en todo caso y nadie se puso de acuerdo.

El productor de la ceremonia, Will Packer, también dijo en una entrevista con el programa Good Morning America que el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba listo para un posible arresto contra Will Smith. Según contó Packer, las autoridades policiacas dijeron a Chris Rock que podían ir y arrestar al actor por cargos de agresión, que estaban preparados y tenían los elementos para el proceso. Sin embargo, Rock se negó a presentar cargos o tomar alguna de esas medidas contra Smith.

Will Smith se reunió con representantes de la Academia

El pasado martes 29 de marzo, Will Smith se reunió en videollamada con el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva Dawn Hudson para discutir el asunto de la agresión con Chris Rock. De acuerdo con lo que informa Deadline, en esta reunión Smith externó una disculpa a dichos líderes de la premiación por el incidente y en realidad, fue una llamada bastante breve.

Recordemos que un día antes de esta reunión, es decir el lunes 28 de marzo, Will Smith lanzó un comunicado donde se disculpaba expresamente con Chris Rock por la cachetada en la ceremonia 94 de los Oscar. Sin embargo, la reunión de Smith con Rubin y Hudson parece que está complicando las cosas con otras personas importantes de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas.

La polémica sobre la reunión con Will

Una nueva reunión se llevó a cabo el pasado miércoles 30 de marzo, organizada por la Junta de Gobernadores de la Academia. A este meeting solo se presentaron los miembros de la asamblea mencionada, sin el actor acusado por la agresión. La junta de emergencia se realizó para determinar las sanciones que se aplicarán contra Will Smith, de quien se dijo violó los códigos de conducta de la organización.

Tras la reunión de la Junta de Gobernadores de la Academia, se anunció que las sanciones podrían ir desde la suspensión de Will como miembro de la Academia, hasta ser expulsado. Pero hay otro detalle: los integrantes de la Junta de Gobernadores no estaban al tanto de que David Rubin y Dawn Hudson se habían reunido a solas con Will Smith (la videollamada del martes 29 que les comentábamos arriba).

“¿Qué más no sabemos sobre lo que está pasando o lo que pasó el domingo?… Esta falta de transparencia socava nuestra capacidad de llegar a una resolución adecuada para todo el asunto”, dijo un miembro de la Junta en declaraciones recogidas por Deadline. Es decir, ni la Junta de Gobernadores, ni los representantes de la Academia, ni el presidente de la organización ni la directora ejecutiva se están poniendo de acuerdo y al contrario, están entrando en conflictos entre ellos mismos.

Por ahora, lo único concreto que se ha anunciado es que la Junta de la Academia se reunirá nuevamente el 18 de abril para detallar cuál será la sanción que recibirá Will Smith. Como dijimos, esto podría ser la suspensión y/o expulsión del actor como miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, e incluso dicen que se le podría retirar la estatuilla a Will Smith que ganó como Mejor Actor por King Richard…

Sin embargo, algunos expertos mencionan que esto último no es muy posible que suceda, ya que en el pasado la Academia no ha retirado las estatuillas a otras personas como Harvey Weinstein y Roman Polanski, quienes tienen cargos delictivos mucho más severos en su haber (aunque sí los han expulsado como miembros activos de la organización).