A favor y en contra: Así reaccionaron los famosos al cachetadón de Will Smith en los Oscar

La entrega 94 de los premios Oscar quedará para el recuerdo… aunque no precisamente como la Academia lo tenía pensado. La ceremonia del pasado domingo 27 de marzo tuvo momentos memorables como la victoria de CODA (con todo y Eugenia Derbez) en la categoría de Mejor Película entre muchas otros detalles buenos. Pero es claro lo sucedido: el cachetadón propinado por Will Smith a Chris Rock es el momento del que más se habla tras la entrega de las estatuillas.

Pero se comenta el acto para bien y para mal. POR ACÁ les habíamos mostrado las reacciones de las redes sociales a la ceremonia pues como era de esperarse, los memes no iban a faltar. Sin embargo, la escena hollywoodense y la industria del entretenimiento, desde actores y actrices hasta otra clase de celebridades, se han pronunciado sobre la agresión del ganador a Mejor Actor por King Richard.

Will Smith agredió a Chris Rock tras una broma sobre su esposa

Les contamos de rapidito qué pasó en caso de que no lo sepan (lo que estaría bien raro porque el asunto nomás no deja de ser tendencia). Pues resulta que Chris Rock fue uno de los invitados a la ceremonia 94 de los Oscar y llegó para presentar la categoría a Mejor Documental. Sin embargo, a su muy particular estilo como comediante, comenzó su aparición con algunos chistes sobre las celebridades presentes.

El tipo lanzó una broma acerca Jada Pinkett Smith relacionándola con la popular película noventera G.I. Jane -protagonizada por Demi Moore-, donde la protagonista es una militar que tiene la cabeza rapada. Para no hacerles tan larga la explicación, Rock hizo su chiste sobre Jada en referencia a su alopecia (pérdida del cabello) y acto seguido, Will Smith subió a la tarima para meterle una cachetada al comediante.

“Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Will cuando regresó a su asiento. Y no les mentimos: hubo un momento en el que no sabíamos si era actuado o real lo que había pasado, aunque diversos reportes y videos que comenzaron a circular, reafirmaron la idea de que era algo aparentemente serio. La cosa se puso más tensa cuando momentos después, Smith ganó el Oscar a Mejor Actor por King Richard… y bueno, diversas figuras de la industria ya se han pronunciado.

También puedes leer: WINNER LIST! ACÁ LA LISTA DE LAS Y LOS GANADORES DE LOS OSCAR 2022

Así las reacciones de los famosos

Las reacciones han sido variadas tras el incidente de Will Smith y Chris Rock. Como dijimos, los memes en redes no faltaron, pero en lo que respecta a la prensa internacional, diversos medios han calificado el suceso como uno de los momentos más vergonzosos -si no el que más- en la historia de los Oscar.

Y en suma de ello, los señalamientos se inclinan a que la reacción violenta de Smith no tiene justificación, por más que el actor lo haya intentado esclarecer en su discurso de aceptación. Está denso el asunto, ¿verdad? Pues bien, las reacciones de diversas celebridades también aparecieron por ahí.

En un tuit, Jaden Smith (hijo de Jada y Will) lanzó un tuit en el que decía “y así es como lo hacemos” momentos después de que finalizara la ceremonia. En el contexto de lo ocurrido, bien se pudo referir al incidente donde insultaron a su mamá así como al premio que recibió su papá.

El rapero 50 Cent, a quien vimos en febrero pasado como invitado en el show de medio tiempo del Super Bowl, también dedicó un posteo donde escribió “[email protected] nunca juegues conmigo” junto con la foto del momento del bofetón de Smith a Rock.

La reconocida actriz y activista Mia Farrow también habló del momento: “Solo fue un chiste. Eso es lo que hace Chris Rock y siempre ha sido tenso… Lo que yo vi fue a una de las estrellas más poderosas de Hollywood subirse al escenario para golpear a un comediante por una broma desafortunada sobre la cabeza rapada de su (hermosa) esposa. Cualquiera que esté de acuerdo con eso probablemente nunca haya sido golpeado por un hombre poderoso”,

It was just a joke. Jokes are what Chris Rock does. Always has been edgy. This was a mild joke for him. And i love GI Jane — Mia Farrow (@MiaFarrow) March 28, 2022

El reconocido locutor y periodista musical Howard Stern también dio su opinión. Dijo que “lo que vieron en la televisión fue un tipo con problemas reales. Eso es una locura, eso es una locura cuando no puedes contenerte… ¿No proporcionas seguridad? ¿No tienes a alguien que suba allí? Chris Rock solo estaba tratando de hacer reír a la gente en la jodida ceremonia, que fue tan larga y aburrida”, dijo Stern.

Hasta Julian Casablancas de The Strokes expresó su sentir con un posteo en Instagram. Primero, haciendo una referencia al “poderoso video de ‘This is Not America’ de Residente” para luego comentar: “Me desanima que nadie se haya parado para ayudar a Chris Rock en ese momento y después…. Will Smith debería tratar de hacer eso contra Eminem o Dr. Dre de la misma manera. ¿Ese no es el trabajo de Chris Rock? ¿Burlarse de la gente frente de la audiencia?… Will Smith apesta desde el ‘Día de la independencia’. Me hubiera gustado estar ahí para defender a Chris Rock, pero me hubiera visto mal porque soy blanco. Además, Chris es un tipo delgado y Smith entrenó para una película de boxeo”.

La actriz y comediante Tiffany Haddish, por el contrario, se mostró a favor de la acción de Will Smith: “Cuando vi a un hombre negro defender a su esposa. Eso significó mucho para mí. Como mujer, que ha estado desprotegida, que alguien diga: ‘Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca, déjala en paz’, eso es lo que se supone que debe hacer tu esposo. Eso significó el mundo para mí. Y tal vez al mundo no le guste cómo sucedió, pero para mí fue lo más hermoso que he visto en mi vida porque me hizo creer que todavía hay hombres que aman y de verdad se preocupan por sus esposas”, dijo a People.

El director Judd Apatow opinó en contra de la reacción de Smith, diciendo que “Questlove [director del documental ganador del Oscar ‘Summer of Soul’] merecía disfrutar su momento sin ese tóxico instante sin sentido que ocurrió antes de él. Me alegra que Chris esté bien. Will no aprendió nada de Ali [película que protagonizó en 2001]. Los golpes de Will Smith son tan suaves como su rap“, dijo Appatow en un tuit que borró ya.

También Nicki Minaj se unió a la conversación mencionando: “Me encanta Chris Rock. No creo que hubiera hecho esa broma si hubiera sabido lo que Jada compartió recientemente, pero entre él y todo el equipo los Oscars ¿quieren decirme que NINGUNO de ustedes escuchó a esta mujer compartir su desgarradora historia? Solo tienes que presenciar en tiempo real lo que sucede en el alma de un hombre cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una “pequeña broma” a su costa. Esto es lo que todos y cada uno de los hombres de verdad sienten en ese instante”, dijo la rapera en Twitter.