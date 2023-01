Ya han pasado varios meses desde que el mundo del futbol se sacudió por un proyecto llamado ‘Superliga’. Una idea que juntaba a varios de los mejores clubes de Europa en una liga propia.

Sí, la idea de estos clubes era dejar de lado sus respectivas ligas y competir entre ellos, casi como liga de videojuegos. En total fueron 12 equipos los que se sumaron a esta iniciativa.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter, Milan, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City y Manchester United fueron los clubes que iniciaron con esta Superliga.

Peeeeeeeeeeeeero, después de lanzar la idea de esta Superliga, hubo respuestas de la UEFA y FIFA sobre no dejar competir a estos clubes y jugadores en torneos internacionales.

Los fanáticos también hicieron sus propuestas porque no querían ver a sus equipos en una liga prácticamente privatizada y la mayoría de los iniciales, fueron cayendo como fichas de dominó.

Foto: Getty Images

¿Qué pasó con la Superliga?

Pues eso mismo, unos días después de llegar a la luz pública, los clubes ante las amenazas de la UEFA y la presión de los mismos aficionados, pues aplicaron la de “mejor ya no gracias”.

Y de 12 que iniciaron, sólo unos cuantos se quedaron en el barco de la llamada Superliga. Real Madrid, Barcelona y Juventus fueron los tres equipos que se mantuvieron con la idea.

Florentino Pérez hasta fue al Chiringuito, famoso programa en España, para hablar acerca de este proyecto que esos tres equipos mantienen como un proyecto que sigue en pie.

Pero, a la fecha, se sigue hablando de la Superliga, pero más como un proyecto que no funcionó y que aun tiene esperanza de realizarse, por lo menos en la mente de los propietarios de estos clubes.

Foto: Getty Images

3 poderosas razones para ver ‘Super League: The War for Football’

1 – Conocer el punto de vista que no conocemos sobre la Superliga

Jeff Zimbalist, creador de la serie, nos da un punto interesante para conocer más sobre esta historia de la Superliga, porque de acuerdo con sus palabras, veremos otros puntos de vista de esta competencia.

Las aportaciones en esta serie buscarán que los aficionados tengan otra manera de ver las cosas a como se ha dicho que son, básicamente, dejar a un ladito el sentimiento romántico del futbol para entrarle de lleno a esta serie.

Foto: Especial

2 – Los protagonistas cuentan la historia

Nada de que periodistas que recuperaron la información o terceros que poco tuvieron que ver en la creación, eso se deja de lado en esta serie, porque los protagonistas son los que cuentan la historia.

Y que mejor manera de conocer los puntos de vista, los deseos y aspiraciones en la idea de la Superliga, que contada por alguno de los que forman parte de ese pequeño grupo.

Aunque, también tenemos la otra cara de la moneda, Alexander Ceferin es uno de los protagonistas y es que, el presidente de la UEFA, también tiene un rol protagónico importante como la parte que va en contra de la Superliga.

Foto: Getty Images

3 – Una serie rápida y concisa

Si tu preocupación es que no tienes tanto tiempo para ver una serie, no hay ningún problema. ‘Super League: The War for Football’ no es una serie de muchas temporadas como ‘The Walking Dead’ o ‘Game of Thrones’.

Esta serie consta de cuatro capítulos, de una duración de aproximadamente una hora cada uno. O sea, que va al grano con lo que quiere explicar y es esta guerra que comenzó sin previo aviso sobre la “élite” del futbol, buscando crear su propia liga de competencia.

Y si te preguntas, dónde puedo verla, está disponible desde el 13 de enero en Apple TV+.

Foto: Getty Images