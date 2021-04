¿Qué es la Superliga, qué equipos la componen y cómo se jugaría?

FIFA, UEFA y las principales ligas de Europa están a la defensiva con el proyecto de la Superliga Europea, una idea que se ha gestado desde hace al menos dos años con los equipos más poderosos del Viejo Continente y que significaría un golpe contundente para la Champions, Europa League y las estructuras de los torneos locales.

El torneo se gesta prácticamente a la par de las reformas que planea la UEFA en la Champions League y a las cuales grupos de aficionados de 13 equipos de Europa se han manifestado en contra al aumentar el número de partidos y con ello saturar el ya complejo calendario futbolístico.

La Superliga de Europa relajaría la carga de trabajo de los jugadores, que disputan más de 40 partidos por torneo entre juegos de las ligas y copas locales, torneos europeos y compromisos con las selecciones.

¿Qué es la Superliga Europea?

Se dice que el principal impulsor de este nuevo torneo sería el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y quien habría encontrado apoyo de los principales equipos de Europa para de alguna manera desprenderse de los torneos locales y los europeos, como la Champions.

La intención sería tener un control absoluto de los ingresos económicos, algo por lo que han peleado los clubes más poderosos ante la UEFA, principalmente en la Champions League.

La idea es crear una liga con hasta 18 equipos y jugar con un formato de ida y vuelta, como si fuera un torneo largo (36 jornadas) de los cuales se desprenderían los calificados a una especie de Liguilla.

¿Qué equipos participarían?

El objetivo es que por cada una de las ligas más poderosas, sólo participen un máximo de cinco equipos. Por España estarían los tres grandes: Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, que confirmó su asistencia a través de Josep Maria Bartomeu, justo el mismo día en que renunció a la presidencia del club.

Milán, Inter de Milán, Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal y Manchester United también habrían manifestado apoyo para unirse a la Superliga de Europa, de esta manera, tendríamos un torneo muy atractivo con partidos cada fin de semana como Milán vs Real Madrid o Barcelona vs Liverpool, en lugar de un Atlético de Madrid vs Levante, por ejemplo.

PSG recibió la invitación, pero el dueño del equipo, Nasser al-Khelaifi, forma parte de la UEFA, que a la vez tiene relación con beIN Media Group, que ha pagado millones de euros por los derechos de transmisión. De esta manera, el equipo francés está entre la espada y la pared.

Todos contra la Superliga Europea

La FIFA se ha manifestado en contra de la creación de este torneo y ha encontrado apoyo de cada una de sus confederaciones, entre ellas la CONCACAF, para cerrarle las puertas a la Superliga.

El veto a este torneo implicaría “censurar” a los equipos y los jugadores que participen en el torneo, de modo que un futbolista que participe en la Superliga, no sería elegible para disputar un torneo FIFA, y por lo tanto no podría ser convocado a su Selección y por lo tanto tampoco jugaría un Mundial.