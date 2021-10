¡Es fan del Real Madrid! 5 cosas que no sabías sobre Julio Urías, la estrella mexicana de los Dodgers

Julio Urías es una estrella en toda la expresión de la palabra. Tuvo una temporada extraordinaria como abridor de los Dodgers de Los Ángeles y ya tiene también una victoria en postemporada en 2021. Sin embargo, el pitcher también es sorprendente afuera del diamante y por ello, hoy te presentamos 5 datos que no sabías sobre el ‘Culichi’.

Es fan del Real Madrid

El abridor de Grandes Ligas no solo es fan del Rey de los Deportes. El futbol es su otra pasión, como sucede con otros mexicanos, y aspira a viajar a España para conocer una de las grandes cunas del balompié. Eso se da porque sigue al Real Madrid y -curiosamente- también admira a Kylian Mbappé.

“Me gustaría ir a España. Me gusta mucho el futbol y allá están los mejores equipos; el Real Madrid es uno de mis equipos favoritos. Conocí a Mbappé (en Dodger Stadium) y fue algo muy bonito. Soy muy fanático del futbol y él también usa el número 7“, cuenta.

El amor por Culiacán y por la gastronomía

Julio Urías es el orgullo de Culiacán, Sinaloa y él siempre presume la gastronomía de la tierra que lo vio nacer. Los mariscos y los frijoles puercos no pueden faltar en su cocina, aunque asegura que siempre está en busca de buenos restaurantes en Los Ángeles para mantener cerca sus raíces.

“Soy de un estado que se conoce por la comida, los mariscos es lo tradicional y me siento muy orgulloso de ser de Culiacán. Trato de siempre estar comiendo buenos mariscos, buenos tacos, buscar diferentes lugares”.

Su ídolo es su papá… y también David Ortiz

Hay muchos peloteros que traen el beisbol en las venas y Julio Urías no es la excepción. Por esa razón, uno de sus grandes ídolos es su padre, quien lo acercó a este deporte y le ayudó a dar sus primeros pasos en él. Hoy lanzador consolidado, deslumbró con el brazo izquierdo en tierras y tampoco olvida a las figuras a seguir más allá de la familia.

“Mi ídolo en la vida es mi papá, fue la persona que me enseñó a hacer lo que hago. Ya en el beisbol, es David Ortiz“.

Película y artista favorito

El ‘Culichi’ también disfruta del cine y los largometrajes. En un ‘Coffee with Julio’, una sección recurrente de los Dodgers con sus peloteros, el pitcher también reveló que es fan de ‘Transformers’ desde que era pequeño. Sin embargo, cuando se trata de música hay mucho más por hablar.

“Hay varios (artistas) en México, el género que me gusta a mí es el regional. Los Dos Carnales son de mis favoritos y una canción de ellos, ‘El Envidioso’. Me gusta más la banda porque se usa más en mi tierra, es más de bailar“, explicó. Y precisamente para honrar sus gustos, la agrupación lo acompañó durante su bobblehead night a finales de septiembre.

En la noche del bobblehead de Julio Urías, el culichi estuvo acompañado por Los Dos Carnales en el Dodger Stadium.#YoAmoElBeis pic.twitter.com/BWzQ4ayoe2 — MLB México (@MLB_Mexico) September 29, 2021

Julio Urías tiene miedo a las alturas

Así como lo lees, Julio Urías huye de todo lo que tenga que ver con un lugar alto. Y no solo eso, sus miedos también llegan al cine: “Las películas de terror son algo que no es buena elección. Y detesto las alturas, no me gustan los juegos que son altos, le tengo mucho miedo“.