Lo que necesitas saber: Irán debuta contra Nueva Zelanda el 15 de junio, en Los Angeles

Se decía que Irán no iba a jugar el Mundial 2026 por el conflicto armado contra Estados Unidos y sus aliados. Se decía que posiblemente jugaría sus partidos en México y hasta se dijo que el gobernó de Estados Unidos propuso que Italia jugara la Copa del Mundo en lugar de Irán, pero Giani Infantino, presidente de la FIFA, aseguró (por segunda ocasión) que la selección asiática sí estará en la Copa del Mundo sin cambiar las sedes de sus partidos.

Selección de Irán / Mexsport

Infantino confirma a Irán en el Mundial 2026 y jugará en Estados Unidos

El Congreso de la FIFA inició con este mensaje de Infantino, quien garantizó la participación de la Selección de Irán, que hasta hace unas semanas había levantado la voz en busca de una respuesta de la FIFA a su petición de dar garantías de seguridad o en su defecto cambiar de sede.

“Confirmo para aquellos que tal vez quieran decir algo más o quieran escribir otra cosa, que por supuesto que Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y claro que Irán jugará en Estados Unidos”, declaró el mandatario de la FIFA.

Infantino indicó que “el motivo” para que Irán permanezca en Estados Unidos, conforme al plan original, “es sencillo: tenemos que unirnos, unir a la gente. El futbol nos une”.

#ÚLTIMAHORA ¡Confirmado! Irán sí estará en el Mundial y jugará en Estados Unidos



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó la participación de Irán en la Copa del Mundo. Pese a las especulaciones, aseguró que el equipo iraní disputará sus partidos de la fase de grupos… pic.twitter.com/P3EbmVSPs7 — José Luis Morales (@JLMNoticias) April 30, 2026

O sea que la Selección de Irán jugará su primer partido contra Nueva Zelanda el 15 de junio en Los Angeles. Después enfrentará a Bélgica el 21 de junio, en la misma sede, y cerrará la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio en Seattle.