Lo que necesitas saber: La Champions League se transmite actualmente en TNT Sports y Fox

La Champions League tendrá nueva casa en México a partir del 2027. Bueno, en realidad es una casa de que ya conocía, pues la Champions regresará a ESPN y Disney+, que compartirá derechos de transmisión con Paramount+, por lo cual se repartirán los partidos y compartirán la final.

UEFA hizo oficial este cambio en una actualización sobre los derechos de transmisión, los cuales entrarán en vigor a partir de la temporada 2027-28. El nuevo acuerdo se habría cerrado con una duración de cinco años, así que el torneo se transmitido en ambas plataformas hasta 2031.

UEFA hace oficial el cambio de casa de la Champions en México

TNT Sports se despide de la Champions el próximo año

O sea que la siguiente edición, la de la temporada 2026-27, será la última con TNT Sports, HBO y Fox, que actualmente comparten los derechos de transmisión en México.

Hay que recordar que TNT Sports ganó los derechos de transmisión de la Champions a partir de la temporada 2021-22 y desde ese entonces hemos escuchado narraciones de Majo González y Ricardo Murgía.

La Champions League volverá a ESPN / FB UEFA Champions League

La Champions League regresa a ESPN

La última vez que ESPN tuvo una transmisión de un partido de Champions League fue en la final del 2021, entre Chelsea y Manchester City. Cinco años después volveremos a escuchar la voz de Fernando Palomo, quien de hecho sigue narrando la Champions para ESPN, aunque solo lo hace para el mercado latino en Estados Unidos.

Pero ojo, porque este cambio significa que si quieres ver los juegos de la Champions League tendrás que contratar dos servicios de streaming: Disney+ y Paramount+.

Volveremos a escuchar la voz de Fernando Palomo en la Champions League en México

Actualmente, el servicio de Disney+ Premium te cuesta 339 pesos mensuales (o dos mil 839 por un año), mientras que Paramount+ cuesta 149 pesos al mes.