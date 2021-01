Los 5 regresos y debuts más espectaculares en la historia de Royal Rumble de WWE

El Royal Rumble es el escenario perfecto para hacer un regreso al ring, ya sea de una leyenda, después de una lesión, de un tiempo sin aparecer en WWE por otros proyectos o cuando vienes de alguna otra compañía de lucha libre. A lo largo de los años hemos vivido algunos de los más espectaculares y emocionantes momentos en la historia de la compañía.

Un día como hoy, hace 5 años, AJ Styles dejaba al mundo en shock y hacia su debut en el Royal Rumble de la WWE. pic.twitter.com/IxcDgKcOTx — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) January 24, 2021

Un momento de estos en Royal Rumble pueden catapultar la carrera de un luchador a niveles estratosféricos y ponerte en la antesala de un título futuro, ya sea que gane la batalla real o no. Estos 5 regresos tienen todos los condimentos para ser históricos por el nivel de sorpresa, sentimiento y reacción del público.

Edge

La super estrella categoría R tiene 2 regresos dentro de este top 5, el primero en 2010 después de una lesión que en primera instancia lo mantendría más tiempo fuera del ring, tuvo una recuperación milagrosa y sorprendió al mundo ganando la edición del Royal Rumble en ese año.

La segunda aparición sorpresa de Edge fue el edición de 2020, después de retirarse hace 10 años debido a una lesión en el cuello, estuvo buscando opciones con diferentes doctores después de entrenar para un posible regreso y por fin lo logró. Su regresó sorprendió al mundo debido a que nadie pensaba que Edge podía regresar.

En un mundo actual donde las sorpresas van desapareciendo gracias a las filtraciones en diferentes redes sociales, el regreso de Edge lo venían planeando desde hace varios meses junto con altos mandos de la WWE y mantuvieron todo en secreto.

John Cena

El Royal Rumble de 2008 marcó otra de las grandes sorpresas en la historia de WWE. John Cena padecía de una lesión en el pectoral derecho, que lo mantendría lejos del ring hasta abril del 2008, pero al igual que Edge, su recuperación fue mágica y regresó 3 meses antes de lo pensado.

También volvió para ganar el Royal Rumble en ese año y no tuvo suerte para ganar el campeonato de WWE. Perdió la oportunidad de validar su condición de ganador de la Batalla Real al perder contra Randy Orton en Wrestlemania.

Trish Stratus

Una de las mujeres más importantes en la historia de la WWE no podía faltar en el primer Royal Rumble femenino de la historia. Una cita histórica para una mujer igual de histórica, apareció en la Batalla Real como la última participante y aunque su aparición sorprendió a los asistentes y a los aficionados al rededor del mundo, no pudo ganar la batalla.

AJ Styles

Una de las figuras más reconocidas en la lucha libre profesional, estuvo en las mejores empresas de la industria como Ring of Honor, TNA y New Japan Pro Wrestling, en todas siendo campeón máximo. Se rumoraba que podía debutar en la WWE pero no se hizo realidad hasta el Royal Rumble y a partir de ese momento, todo se convirtió en oro para Styles. Ganó el campeonato de WWE en varias ocasiones y ha tenido diferentes campeonatos en la empresa.

Bubba Ray Dudley

Una parte del equipo más condecorado en la historia de la WWE con los Dudley Boys, hizo su regreso en la edición del 2015 del Royal Rumble. Tras su salida en 2004 fue a la empresa TNA para aumentar su gran legado al lado de su compañero de equipo y a partir de ahí se volvió muy crítico con la WWE y sus decisiones, pero todo se torno en buenos términos para el luchador y la WWE, que comenzó con el regreso en Royal Rumble y culminó con la inducción al Salón de la Fama.