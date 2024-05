Lo que necesitas saber: Solo un puñado de jugadores han tenido la posibilidad de jugar en los mejores clubes de Europa

Son pocos los futbolistas mexicanos que tienen la posibilidad de jugar en un equipo grande en Europa, aunque algunos tuvieron la posibilidad -o no-, pero no terminó concretándose nada.

Entre rumores que situaban a o futbolistas mexas en equipos imponentes, entre pases que se cayeron de último momento o algunas situaciones extra cancha que no permitieron que sucediera.

Aquí veremos ocho casos en los que la suerte no estuvo del lado de los jugadores mexicanos, pero que estuvieron cerquita de que clubes enormes los ficharan.

Al delantero mexicano le fue bastante mal en Getafe – Foto: Getty Images

Las 8 veces que el destino de futbolistas mexas era un gigante de Europa… pero, nada más nah

Sin más preámbulo, vamos con las razones por las que no pudieron concretar el pase a esos equipos o los motivos por los que no pudieron convencer para que los contrataran.

El ‘Piojo’ Alvarado compitió con Phil Foden por un lugar en el ManCity

Phil Foden es uno de los mejores mediocampistas del mundo, alguien que ama al Manchester City y un fan declarado de los Cityzens desde la cuna prácticamente.

Peeeeeero, hace años atrás, el Manchester City se encontró en una auténtica encrucijada… elegir entre Phil Foden o Roberto Alvarado para apostar por una carrera a futuro.

No es broma, el ‘Piojo’ de las Chivas tuvo algunas cuantas pruebas con el Manchester City y estuvo a punto de convencer a todos en Inglaterra, incluso, ser elegido por encima de Foden; el único problema fue un comprobante de domicilo.

“Nos pidieron nuestros papeles; y como yo no lo llevé y era de México, en lo que me llegaba el comprobante, se decidieron por él (Foden), y todo por un comprobante de domicilio. Y aparte, no llevaba la copia de los INE de mis jefes (papás)“, contó en un podcast de Chivas.

La moraleja de esta triste historia del ‘Piojo’, es que antes de viajar por algún trámite, asegúrense de llevar todos los papeles o se convertirán en uno de los mexicanos que se quedaron a nada de un grande de Europa.

El sueño terminó por un comprobante de domicilio – Foto: Captura de pantalla

Antuna y el Manchester City… otra vez

A diferencia de algunos, el Manchester City sí pagó para que Uriel Antuna fuera parte de su equipo, aunque nunca jugó para el equipo de Pep Guardiola y ni cerca estuvo.

Como muchos futbolistas latinoamericanos comprados por el City Group, fue a préstamo a ver si alcanzaba el nivel suficiente para ser considerado a futuro con los Cityzens.

Fue al Groningen de la Eredivisie, pero nunca terminó de cuajar y mucho menos tendría oportunidad en el primer equipo del Manchester City, por lo que emigró a la MLS y finalmente, a la Liga MX.

“En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí“, contó para TUDN.

Así que, Uriel Antuna entra en la lista de mexicanos que estuvieron cerca de un grande de Europa, pero por lo menos, actualmente triunfa en Cruz Azul y hasta es campeón de goleo.

Antuna estuvo en el City, pero nunca debutó ni en amistoso – Foto: Captura de pantalla

Memo Ochoa, el mexicano que estaba cerca de un gigante de Europa, antes de que fuera gigante

Antes de que el PSG fuera multimillonario gracias a la inversión desde Qatar, no era un club tan grande en Francia y hasta es uno de los más odiados de aquel país.

Peeeeeero, tenía una buena historia como para ser el club que cualquiera de los futbolistas mexicanos hubieran querido para su primera aventura en Europa.

Guillermo Ochoa estaba por dar el salto al Viejo Continente y tenía todo prácticamente amarrado para llegar al PSG, peeeeeero, un doping por clembuterol echó todo abajo.

El pase se cayó y Guillermo Ochoa tuvo que irse al Ajaccio, donde tuvo buenas actuaciones a pesar de no tener compañeros a la altura. Terminó descendiendo y pasó por varios equipos, solo que sin pena ni gloria.

De ser considerado por el PSG a terminar en el Ajaccio – Foto: Getty Images

El Dortmund prefirió a Haaland sobre JJ Macías… ¿Alguien habría echo lo contrario?

Otra declaración de un podcast sobre futbol y es que, JJ Macías contó que apareció en una serie del Borussia Dortmund, además de que competía por llegar al conjunto alemán con un tal Erling Haaland.

Hasta dijo que el mexicano tenía más prestigio por la Selección Mexicana que la de Noruega -y no miente al 100%-, pero prefirieron fichar al noruego que al actual delantero de Chivas.

No dio un motivo, tal vez ni él sepa cuál fue la razón que llevó al Dortmund a fichar a Haaland que a Macías, aunque, el tiempo le dio la razón a la directiva del club teutón.

JJ Macías tuvo su chance en Europa, pero le fue terrible entre pésimo rendimiento y lesiones, cosa que se mantiene en su presente con las Chivas.

Las lesiones no sueltan a Macías – Foto: Agencia Mexsport

A Edson Álvarez no lo dejaron ir al Chelsea

A diferencia de la mayoría de los movimiento en esta lista, el que Edson Álvarez no fichara por el Chelsea fue a favor de la carrera del ‘Machín’, principalmente por cómo están las aguas con los Blues.

Estuvo a horas de ser nuevo jugador del Chelsea, pero la negativa del Ajax hizo que el conjunto inglés prefiriera pedir una cesión por otro jugador y se frustró el traspaso a la Premier League.

En aquel momento, Edson Álvarez estaba encantado con la posibilidad del Chelsea, pero no se desesperó, cumplió su tiempo en el Ajax y fue al West Ham, donde está mucho mejor que en el Chelsea.

El Machín es un pilar en los Hammers – Foto: Getty Images

Rafa Márquez, antes del Barcelona pudo ser del Real Madrid

El mejor defensor en la historia de México y con más goles en Mundiales que muchos de los delanteros más prolíficos de nuestro, siempre bien ponderado, futbol mexa.

Antes de romperla con el Barcelona y ser uno de los fichajes de Joan Laporta, había interés del Real Madrid por ficharlo, hasta existe un artículo de periódico con la camiseta de los merengues.

Peeeeeeeeeeeeeero, el agente del Real Madrid prefirió darle prioridad al fichaje de Ronaldo, el ‘Fenómeno’ y fue ese momento en el que el Barcelona aprovechó.

No decimos que el Barcelona sea un equipo chico ni nada por el estilo, pero se sabe que el Real Madrid es el club más grande en la historia del futbol y casi nadie tiene ese caché para competir.

¿Se imaginan a Rafa Márquez junto a Fernando Hierro? Sin duda uno de los grandes ‘What If’s?’ del futbol, pero estuvo cerca de ser un mexicano más en el club de clubes en Europa.

El día que Ronaldo impidió que Rafa Márquez llegara al Real Madrid – Foto: Marca

¿Tecatito estuvo cerca de la Serie A?

En su momento con el Porto, Tecatito Corona era un avión por la banda derecha y a los Dragones les dejó muchos buenos partidos, como cuando eliminaron a la Juventus en Champions League.

Y con esas grandes actuaciones, los ojos de varios clubes en Europa se pusieron sobre uno de los mejores mexicanos del Viejo Continente, solo que eso se quedó solo en interés.

El Inter de Milan, según medios en Italia, andaba tras los huesitos del futbolista, pero nada se concretó y terminó en España con el Sevilla antes de volver a la Liga MX con Rayados.

Tecatito Corona estuvo cerca -o chance y no- del Inter de Miami – Foto: Getty Images

Jurgen Damm y el Borussia Dortmund

Esta historia es más chusca que real, porque en algún momento Jurgen Damm era un jugadorazo con proyección de llegar a niveles de auténtico crack mundial.

Rubén Rodríguez, periodista de Fox Sports, hasta mencionó que lo del Borussia Dortmund por Damm estaba cerrado y era cuestión de tiempo para que se diera el fichaje.

Mejor agarramos un banquito para sentarnos y esperar a que se de el fichaje, porque ya pasaron ocho años de esa noticia… algo nos dice que nada más no se dará.

Las burlas por el fichaje siguen para Rubén Rodríguez – Foto: Captura de pantalla

