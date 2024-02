Lo que necesitas saber: Más de cinco mil días de lesión suman estos 8 jugadores

En el futbol existen miles de ejemplos de jugadores jóvenes que son considerados estrellas, las siguientes figuras del deporte o los siguientes Messi’s, Maradona’s o Pele’s… pero que las lesiones los frenaron en seco.

Muchos de estos jugadores todavía no se terminan de desarrollar al 100% físicamente por su corta edad, pero la carga que llevan en el peso por la presión mundial, los termina venciendo.

Casos como Ansu Fati, al que le pusieron la responsabilidad histórica del Barcelona o de Alexandre Pato, que tenía en sus pies a todo el país brasileño; son un pan de cada día en el tema de los jóvenes estrellas que se acabaron por las lesiones.

Neymar se lesiona mucho, pero sí ha demostrado toda su calidad – Foto: Reuters

Los 8 jugadores que a su corta edad, las lesiones los acabaron

Desafortunadamente para estas jóvenes estrellas, todo su talento no pudo ser aprovechado al máximo por las lesiones, dejando a los fans del futbol con una pregunta de: ¿Qué pasaría si no se hubieran lesionado?

Mikel Oyarzabal, la estrella de la Real Sociedad que apuntaba a lo más alto

Cuando Mikel Oyarzabal apareció jugando por la banda derecha, driblando a todos y haciendo magia en su sector del campo, muchos equipos españoles se relamían los bigotes con él.

Esperaron a que madurara en la Real Sociedad y temporada tras temporada, era mucho mejor. Peeeeeeeeeeeero, las lesiones también lo afectaron y terminaron siendo factor para que nadie se interesará en él.

Talento tiene y es uno de los mejores jugadores de La Liga, pero tal parece que nunca saldrá de la Real Sociedad a un equipo grande en España o Europa por las lesiones.

Se ha perdido 66 partidos por lesión, ya está tocado de la rodilla y a inicios de 2024, salió nuevamente por una molestia ante el Girona… todavía no se sabe la gravedad de un posible daño.

Uno de los jóvenes que pintaban para estrellas, pero se encontraron con las lesiones – Foto: Getty Images

Ansu Fati, de la Masía a la banca

Tenemos que poner el ejemplo de Ansu Fati, que desafortunadamente para él, le tocó el golpe de latigazo por la salida de Messi; prácticamente, fue el que más perdió.

Tiene todo para ser un crack mundial, pero las necesidades urgentes del Barcelona no dejaron que creciera en todo aspecto y lo terminaron acabando por lesiones.

Le dieron la 10 del Barcelona y todavía no cumplía ni los 20 años, y la presión le pegó en lo físico. Pasó de ser la siguiente estrella, al siguiente en la fila del hospital por las lesiones.

Tiene 21 años y ya se perdió 106 partidos para el Barcelona por las lesiones, además, en el Brighton –para allá lo mandaron– la cosa sigue igual, 14 partidos por lesión perdidos.

Ansu Fati perdido entre las lesiones – Foto: Getty Images

Harvey Elliott, con chance de recuperar todo su futuro

Era una apuesta segura en los videojuegos de deportes, porque ese pequeño extremo del Liverpool es un talento increíble con mucho futuro, pero de a poco se está apagando.

No se lesiona tanto, pero una fractura en su mejor momento le causó que todo ese buen paso se frenara y no fuera el mismo. Está tratando de recuperar su mejor estado mental, pero no es el mismo que vimos antes de su lesión.

Es la primera lesión en su carrera, pero puede que sea suficiente para convertir a Elliott en la lista de las jóvenes estrellas que se perdieron por las lesiones.

Era promesa de selección, ahora lucha por mantenerse en el Liverpool – Foto: Getty Images

JJ Macías, un mexicano en esta no tan presumible lista

La Liga MX siempre en los mejores eventos o en este caso, los no tan buenos conteos. JJ Macías pintaba para ser el siguiente centro delantero estrella del futbol mexicano.

Con Chivas pintaba para crack, en León se consolidó como goleador y en su aventura en España, mejor de eso ni hablamos porque salió por la puerta de atrás en el Getafe.

Volvió a Chivas esperando recuperar su nivel, pero lo único que encontró fueron más lesiones. Actualmente sigue luchando por volver a la cancha con la regularidad necesaria.

Se perdió casi 500 días en su regreso a Chivas por lesiones y por esa misma razón entra en la categoría de las jóvenes estrellas que terminaron mal parados en su carrera.

Olvidable paso de Macías en Getafe – Foto: Getty Images

Giussepe Rossi, Italia vio como una de sus jóvenes estrellas se esfumaba por las lesiones

En Italia tenían a Giussepe Rossi como el siguiente jugador que podía llevar al país de la bota a un nuevo campeonato mundial, pero las lesiones tienen al jugador retirado y a los italianos sin ver las fases finales en un Mundial desde 2006.

Era un delantero con mucho talento y tuvo momentos de verdadera brillantez, pero las lesiones, las recontra malditas lesiones nunca lo dejaron brillar en sus equipos.

En el Spal se lesionó, en el Genoa también, en la Fiorentina otro tanto y ni el Villarreal se salvó… era un talento generacional que de estrella pasó a retirado por lesiones.

Alexandre Pato

Después de Robinho y Diego, Pato pintaba para ser la siguiente gran figura del futbol brasileño, pero no sucedió. Brilló en campeonato mundial juvenil y el Milán apostó por él.

Como rossonero no lo hizo mal, pero su camino de lesiones comenzaba y eran constantes sus chispazos como crack en San Siro y sus lesiones que lo alejaban mucho tiempo de las canchas.

Se cansaron de los partidos que se perdía y mejor lo mandaron a miles de destinos en Europa y Brasil, en los que también se lesionó y mucho… actualmente está sin equipo.

Por cierto, también entró en la maldición del dorsal 9 del Chelsea, por si faltaba poco a su historial de lesiones siendo una estrella entre los más jóvenes.

Alexandre Pato se acabó por las lesiones – Foto: Getty Images

Jack Wilshere, el gunner más gunner

Su página de lesiones en Transfermarkt tiene dos entradas, eso habla de que Jack Wilshere sufría constantemente con estos problemas y de todo tipo.

Sentía los colores del Arsenal como nadie, pero su cuerpo no estaba listo para la alta competencia y ni en el West Ham logró estar sano. Tiene 32, está retirado y es DT.

Pocos hacen un verdadero honor a la lista de jóvenes estrellas que terminaron su carrera debido a las lesiones. Una pena porque tenía un talento increíble y una garra como pocos.

Una de tantas lesiones en la carrera de Wilshere – Foto: Getty Images

Nuri Sahin, uno de las máximas estrellas jóvenes que se acabaron por lesión

Tenía el mundo a sus pies cuando jugaba para el Borussia Dortmund. Fue el mejor jugador de la Bundesliga y toda Europa se peleaba por querer ficharlo.

En una historia de cuento de hadas, terminó en el Real Madrid como fichaje estrella, pero pronto se convirtió en una auténtica pesadilla. Las lesiones acabaron con todo.

Durante su paso en la casa blanca, las cosas no rindieron frutos y estuvo más tiempo lesionado que demostrando toda su calidad, que sí tenía. Se fue y todo se derrumbó.

Las lesiones lo persiguieron hasta que acabaron definitivamente con su carrera futbolística y nos perdimos de un jugadorazo.

Las lesiones, el terror de Nuri Sahin – Foto: Getty Images

