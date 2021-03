Las palabras del ‘Tecatito’ Corona tras eliminar a la Juventus de Cristiano

Porto sorprendió al mundo del futbol al eliminar a la Juventus, los portugueses nos regalaron una noche mágica típica de Champions League, en la que lo inesperado sucedió. Los ‘dragones’ ya habían avisado en el partido de ida al vencer al ‘Vecchia Signora’, pero la vuelta nos iba a regalar una emoción que no esperábamos.

En el papel, Cristiano y la multicampeona de Italia recibían a un Porto casi en papel de víctima, pero no contaban con que los portugueses jugaran al tú por tú como visitantes y les llegó el premio, un penal en la primera parte para poner el 3-1 global.

Para la segunda parte no pudieron contener a Federico Chiesa y les hizo 2 goles para mandar el partido a tiempo extra, ya en el tiempo de compensación la Juventus se sentía con el partido en la bolsa y así comenzó el partido, en busca del tanto que los clasificara, pero la historia sería muy diferente.

Un tiro libre para el Porto, que ya con 10 hombres se esforzaba al máximo y tenía que aprovechar las pocas oportunidades que tenían y así lo hicieron. A balón parado, con una barrera que de jugadores que estaban más a fuerza que ganas, se abrió para que un disparo venciera al portero polaco.

La Juve lo siguió intentando, pero faltaba poco tiempo y tenía que hacer 2 goles, ya que el gol de visita no estaba a su favor. Rabiot hizo el primero y puso a soñar a los aficionados, pero sólo fueron eso, sueños que se esfumaron y se quedaron en el terreno de juego.

¿Qué dijo ‘Tecatito’ después de la clasificación?

“Fue gran noche para el equipo, de verdad que se trabajó eso, gracias al equipo, al creer, pudimos hacer las cosas. Se dio este gran resultado, que es a lo que veníamos, a querer ganarlo, también a sufrir” comentó el mexicano después del partido y vaya que sufrieron para conseguir la victoria.

Porto demostró ser un gran grupo y unido, lo demostró después del pitazo final, en el que se abrazaron a celebrar la clasificación y hasta el presidente les dedicó unas palabras: “Que creamos más en nosotros, en nuestro futbol y eso que fue lo que hicimos, salimos con una gran personalidad“, fueron las palabras del mandatario.

‘Tecatito’ demostró un temple de acero, un golpe casi lo deja fuera de la eliminatoria pero no sería tan fácil: “Sí, por ahí me dieron el partido pasado un golpe, me sentí bien y gracias a dios no salió nada solamente una contusion, un golpe, todavía me duele un poco no podía dejar de jugar este partido“, sobre sus ganas de disputar la vuelta.

Finalmente agradeció a todos los mexicanos que apoyaron al Porto a través de las pantallas y que siguen al pendiente de su equipo: “Muchas gracias y que sigan apoyando al futbol y a todos los mexicanos que estamos acá dejando todo y otra vez, muchas gracias“.