¡Ya en desventaja! Aaron Rodgers se defiende de los insultos de un votante al MVP de la NFL

La temporada regular de la NFL está por terminar y no sólo los boletos a postemporada están en juego, también un galardón individual está en contienda. El MVP de la campaña 2021 y al parecer hay dos serios candidatos, Aaron Rodgers y Jonathan Taylor.

Para la elección de este galardón se toma en cuenta el rendimiento individual del jugador, no colectivo, aunque afecta un poco si se llega o no a playoffs. Aaron Rodgers está seguro en postemporada con sus Packers, pero Jonathan Taylor está batallando con los Colts.

La lucha está cerrada, porque tanto lo merece Aaron Rodgers como Jonathan Taylor y posiblemente otro que se pueda sumar a la lista (cof, cof, aquí te hablan Tom Brady), pero tendremos que esperar a ver cómo cierran sus temporadas en la semana 18 de la NFL.

¿Quién elige al MVP de la temporada en la NFL? La prensa se encarga de tomar esa decisión y se da con votos, 50 reporteros son los que emiten sus votos para elegir al jugador más valioso de la campaña, una tarea nada sencilla cuando la decisión está abierta como en la temporada 2021-2022.

Bueno, Aaron Rodgers ya está en desventaja antes de que comiencen a votar, incluso, antes de que termine su último partido de la temporada. ¿Por qué? Uno de los reporteros dijo algunos comentarios en su contra y básicamente mencionó que no votaría por el QB.

Hub Arkush con comentarios en contra de Aaron Rodgers

Hub Arkush es editor de Pro Football Weekly, reside en Chicago y en el programa 670 The Score en la ciudad de los vientos hizo unos comentarios en los que demostró que Aaron Rodgers no es su persona favorita en el mundo, argumentando que no votaría por él para MVP por sus hábitos en el campo y la decisión de no vacunarse.

Aaron Rodgers ha sido muy criticado por su postura anti vacuna contra el COVID-19, de hecho, la NFL ya lo multó a él y a los Packers por romper los protocolos que dio la liga contra el virus, pero, en la plática para ser el MVP de la temporada, nadie tiene dudas que el QB tiene méritos suficientes.

“Su problema es que no estoy vacunado. Entonces, si él quiere emprender una cruzada y conspirar y presentar una carta adicional para entregar el premio solo por esta temporada y convertirlo en el Jugador Vacunado Más Valioso, entonces debería hacerlo. Pero él es un vago y yo no voy a perder el tiempo preocupándome por esas cosas. No tiene idea de quién soy“, dijo Aaron Rodgers en conferencia de prensa.