Actrices, empresarias y deportistas: Las fundadoras e inversionistas del Angel City FC de cara al debut en la NWSL

El futbol femenil evoluciona y crece día con día, pero esto no sería posible sin factores extra cancha. La difusión y el apoyo no solo llegan a través de los aficionados, sino que se requiere la confianza de inversionistas y patrocinadores que construyan proyectos como el del Angel City FC.

Cabe resaltar que el club hace historia en la NWSL sin siquiera haberse presentado en el terreno de juego. Por ejemplo, completó la transferencia de Stefany Ferrer con criptomonedas. Y claro, los primeros fichajes son espectaculares por la calidad de las futbolistas.

Sydney Cassalia y Christen Press son la base del plantel que ya garantizó la incorporación de Katie Cousins, Paige Nielsen, Ali Riley y Jasmyne Spencer. Sin embargo, hablar del Angel City supera lo estrictamente deportivo y si de estrellas se trata, hay muchas entre sus fundadoras e inversionistas.

El primer grupo encabezado por Natalie Portman cuenta con Kara Nortman, Julie Uhrman, Abby Wambach, Amanda Cromwell, America Ferrera y Uzo Aduba. A ellas se unieron Jennifer Garner, Eva Longoria, Tisha Venturi Hoch, Shannon Boxx, Shannon Mac Millan; Saskia Webber, Sabina Nathanson, Ronnie Fair Sullins y Rachel Buehler también forman parte del Angel City FC.

Conforme pasaron los meses se unieron otros inversionistas como Norah Weinstein, Lorrie Fair Allen, Lilly Singh, Lauren Cheney Holiday y Jessica Chastain; Glennon Doyle, Cindy Holland, Angela Hucles, Lindsey Vonn, Sophia Bush, Candace Parker y Karin Kildow.

Pero cabe resaltar que este club no solo fue creado por mujeres. Si bien es cierto que son mayoría, hay figuras masculinas como Alexis Ohanian (esposo de Serena Williams), Casey Neistat, P.K. Subban, Brian Weinstein, Cobi Jones, David Nathanson que se unieron al proyecto. Y claro, no podían faltar otras exestrellas de la Selección Femenil de Estados Unidos de la talla de Mia Hamm, Julie Foudy y Joy Fawcett.

Este espectacular grupo ya presume en sus filas a artistas internacionales como Becky G y Christina Aguilera, quien se incorporó junto a Seven Seven Six. La firma lleva consigo a la actriz Gabrielle Union y a su hija de tres años Kaavia; asimismo, a la gimnasta Shawn Johnson East y a su esposo Andrew, Rachel Zoe y Rodger Berman cuentan con un pedacito del Angel City.

La lista podría crecer todavía más en los próximos meses y esto beneficia tanto al Angel City, como a la NWSL y al futbol femenil en general.

It didn’t go well when we told our investors they can’t have a jersey until 2022 🥴

But we couldn’t wait to reveal it. Don’t worry, the lone jersey is safe (and not at Jen’s house). pic.twitter.com/NHmQe3mtT9

— Angel City FC (@weareangelcity) November 19, 2021