Justo un día después de vacunar a México en Qatar 2022, Lionel Messi fue la noticia en diversos medios y redes. Pero no sólo por encabezar la victoria que le devuelve las esperanzas a Argentina, también por su posible llegada al Inter Miami de la MLS.

Foto: Getty

Oh sí, Leo Messi tiene contrato con el PSG hasta el verano del próximo año, 2023, y ya comienzan a barajearse las diferentes opciones para ser su próximo destino.

Se habla de que Leo dejaría el futbol del máximo nivel una vez que salga del PSG, y como han hecho otras estrellas, su carrera podría terminar nada menos que en la MLS. Por acá, de hecho, ya te habíamos adelantado info sobre el negocio que lo acercaría a la Liga Profesional de Estados Unidos.

Quesque el Inter de Miami está muy cerca de fichar a Messi

¿Cuál es esa noticia que acaparó titulares? Pues nada menos que The Times informó que el Inter Miami, propiedad de David Beckham, ya tendría prácticamente cerrado un acuerdo con Lionel Messi para que se convierta en jugador del equipo al término de la temporada en Europa.

Dicho medio señala que la cosa está tan avanzada, que Messi firmaría contrato con el Inter Miami en cuanto concluya su participación con Argentina en Qatar 2022. Así de plano.

Sin embargo, esta clase de noticias suelen ser comunes en mercados de verano o invierno, y si bien la MLS sí es una opción real para ver a Messi decirle adiós a las canchas, el asunto parece estar más verde de lo que nos cuentan por allá.

Foto: Getty

El entorno cercano a Leo desmiente el “acuerdo”

Medios más cercanos a Leo aseguran que desde el entorno cercano al astro argentino desmintieron la info de The Times. El diario Sport, por ejemplo, señala que Messi no está cerca de cerrar el acuerdo porque ni siquiera está negociando con el Inter de Miami: “es falso que esté en conversaciones para jugar en la liga norteamericana al final de la próxima temporada“.

Información similar comparte Marca, pues también apuntan a que La Pulga no ha tenido pláticas con otro equipo que no sea el propio PSG: “el interés ha sido desmentido por el entorno del futbolista argentino, que deja claro que no han hablado con ningún otro club”.

Foto: Getty

Así que sí, parece que eso de que Messi ya está firmado con el Inter de Miami es puro humo que ni para distraerlo sirvió, porque se vio muy concentrado contra México.