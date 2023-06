La Selección Mexicana se enfrentará a Haití en la Fase de Grupos de la Copa Oro. Los haitianos nunca han sido un rival fácil, de hecho en el Preolímpico del 2008, México fue eliminado por diferencia de goles y sobre todo por darle el pase al ‘único haitiano en el área’ ¿Saben quién era el único haitiano en el área? Nosotros sí y aquí tenemos la respuesta.

¿Qué pasó entre México y Haití el 2008?

Primero vamos a ponernos en contexto. El 16 de marzo del 2008, la Selección Mexicana se enfrentaba a Haití, la segunda selección más débil de aquel momento; México tenía que ganar por diferencia de 5 goles para clasificarse a los Juegos Olímpicos pero como sabemos todos, no se pudo, en gran parte por ese haitiano que estaba solo en el área.

México vs Haití , Preolímpico 2008

Para no hacer el cuento tan largo, México se cansó de fallar, mano a mano 5 contra el portero lo fallaron, no podían marcar ni con el arco abierto y una de las jugadas más graciosas se dio al minuto 43’ del segundo tiempo cuando el Tri atacaba 5 vs 2; César Villaluz iba mano a mano con un rival y había 4 esperando el centro más un haitiano… sí, el único haitiano que había y al que le cayó el balón. Luego de años de investigación, eliminar posibilidades y recrear la jugada, ya sabemos quién es.

¿Quién es el ‘único haitiano en el área?

Resulta que el nombre de ese buen hombre es Alain Vubert, un mediocampista defensivo que en aquel partido del 2008 corrió a más no poder para estar en el centro del área y evidenciar a la penosa ofensiva de la Selección Mexicana que no pudo concretar la mayoría de las 398 oportunidades de gol que tuvieron (bueno, exageramos, pero sí se cansaron de fallar).

Adelanten el video al minuto 2:24

Se volvió una sensación de internet

En la actualidad Alain Vubert tiene 37 años de edad, jugó gran parte de su carrera en el Baltimore SC de la Liga de Haití y desde aquella divertida narración de Christian Martinolli, el futbolista saltó a la fama como el ‘único haitiano en el área’, tanto así que sí googlean su nombre aparece esto:

El ‘único haitiano en el área’ / Sopitas.com

No hay mucha información de este histórico haitiano, pero cuando menos ya hemos resuelto uno de los misterios más grandes de la humanidad al descifrar quién era el único haitiano que había en el área. Alain Vubert fue quien nos echó a perder la fiesta en aquel duelo pero que nos regaló muy buenos memes. ¿Se repetirá la narración?