La Kings League Américas ha tenido buen recibimiento de parte de los fans, sin embargo, lo que había sido solo fiesta y memes, se convirtió en amenazas contra Miguel Layún, presidente de la liga, ¿La razón?Un penal marcado en el partido entre Peluche Caligari y West Santos FC.

Algunos seguidores del equipo sudamericano consiguieron el número privado de Layún y comenzaron a enviarle amenazas de muerte desde Bolivia, Colombia y hasta España. De verdad, muchas personas deben comprender que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.

Todo sucedió en el último partido de la Jornada 4 de la Kings League Américas, entre el Peluche Caligari de los Hermanos Montiel y el West Santos de WestCOL y Arcángel, durante la parte final del juego el árbitro marcó un penal a favor de los Montiel que les sirvió para ganar el partido y de paso para mantener el invicto. Acá la jugada.

Con poco tiempo en el cronómetro y tras el gol del Peluche el árbitro dio por terminado el partido, situación que causo la furia de West Santos que durante la transmisión en vivo se le fue con todo a la liga y hasta amenazo con irse.

“Son tres partidos que nos han robado. Yo no tengo tiempo pa’ esta huevonada, y hablando claro, yo tampoco pa tener toda mi gente ahí y que nos roben en la cara. Si esa gente, esa liga no investiga ese partido y no hace un cambio, yo me salgo de esa liga“

Westcol sobre la Kings League Américas