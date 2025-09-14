Lo que necesitas saber: El América vs Chivas se juega el sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¡Se viene el Clásico Nacional! América vs Chivas se enfrentan más que por los tres puntos que ofrece el triunfo, pelean por el honor de vencer a su máximo archirrival.

Y para desgracia de nuestros ‘Chivahermanos’, las ‘Águilas’ son amplias favoritas para llevarse la victoria. Llegan como segundo lugar de la tabla general, mientras que, los tapatíos apenas han sumando 4 puntos.

Mal momento para ser Gabriel Milito, pues ya muchos andan pidiendo su ‘cabeza’ y probablemente una derrota ante el América podría ser suficiente para ‘darle las gracias’.

América vs Chivas: Fecha y transmisión

El América vs Chivas se juega el sábado 13 de septiembre a las 21:25 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Será transmitido por el Canal 5 de Televisa y por VIX.

Pueden aprovechar el partido para iniciar los festejos patrios del 15 de septiembre. En caso de una victoria del ‘Ave’ pueden decir que ‘celebra el equipo más ganador de México’, pero si el ‘Rebaño’ hace el milagro, podrán celebrar al ‘equipo más mexicano’.

Partido Fecha y horario Sede Transmisión América vs Chivas Sábado 13 de septiembre

21:15 hrs Estadio Ciudad de los Deportes Canal 5

Vix

¿Cómo llega América y Chivas al Clásico Nacional?

América llega al Clásico Nacional con cuatro victorias consecutivas. La última contra Pachuca, por lo que su confianza estará por los cielos. Más si tomamos en cuenta que su flamante refuerzo, Allan Saint-Maximin ya suma dos goles en sus dos primeros partidos en la Liga Mx.

La última victoria de Chivas en el Apertura 2025, fue en la jornada 3 contra Atlético de San Luis, desde entonces suma tres derrotas y un empate. Peor aún, la presión contra jugadores y Gabriel Milito ha crecido con el paso de las semanas, por lo que existe la posibilidad de que el argentino no acabe el torneo.

Hagan sus predicciones ¿Habrá goleada del América? ¿Chivas se llevará la victoria contra todo pronóstico?