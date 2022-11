Híjole, a ver si el ‘Canelo’ no se enoja con Andrés Guardado, y es que el futbolista del Real Betis salió en defensa de Lionel Messi ante los medios argentinos, previo al partido entre el Tri y Arabia Saudita, luego de la polémica imagen en la cual el boxeador tapatío consideró que el 10 estaba limpiando el piso con una playera de la Selección Mexicana.

‘Canelo’ se enchiló y lanzó una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter en la cual de plano pidió a Messi rezar para que no se encontraran en Qatar, luego del triunfo de Argentina sobre México en el Mundial.

Foto: Captura de pantalla

‘Canelo’ explotó en Twitter

En redes sociales circula un video del festejo de Argentina en los vestidores y se puede captar a Messi sentado, quitándose los zapatos. Con la punta del pie hace contacto con una playera de México que se encuentra en el piso, entre otras cosas, incluidas algunas playeras de Argentina, lo cual desató el enojo del ‘Canelo’.

Pues están diciendo que Messi limpio el piso con una camisa de la selección mexicana ? aquí video y juzgue usted #Messi #Canelo #Mexico pic.twitter.com/PDdifOCb1t — ErickRegio (@usuariomty123) November 28, 2022

Guardado, en defensa de Messi

No siempre eres amenazado por los puños del ‘Canelo’, por lo cual varias voces han salido en defensa de Messi y el último y más claro fue Andrés Guardado, quien muchas veces convivió con el argentino en La Liga de España.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como el de mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, ‘Canelo’ no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado.

“Pero para mí, realmente, me parece una tontería lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia. Para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas”, dijo a TyC Sports. “Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo a Messi, un cambio de camiseta o una foto con mi hijo, siempre los ha hecho“, dijo Guardado.

Agencia Mexsport

El jugador del Betis salió de la cancha antes de terminar el primer tiempo y antes de llegar a la línea se encontró con Messi, quien mostró preocupación por la salida del jugador mexicano.