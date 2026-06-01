Lo que necesitas saber: Javier Aguirre ha dirigido a la Selección en tres Mundiales; Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y si no pasa nada raro, el Mundial 2026.

Ahora que Javier Aguirre entregó su lista definitiva para el Mundial 2026, es momento de recordar a aquellos jugadores que se quedaron fuera de una Copa del Mundo por decisión de los entrenadores.

Uno de los casos más recientes fue el de Santi Giménez, quien se quedó fuera de la lista final de Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022. Aunque también tuvimos el caso de Jonathan Dos Santos en Sudáfrica 2010 y hasta incluimos la negativa de Carlos Vela de ir a Brasil 2014.

Javier Aguirre DT de México / Mexsport

Ausencias más polémicas en las listas mundialistas de México

Hay que recordar que Javier Aguirre ha entregado tres listas mundialistas, pues dirigió en Corea-Japón 2002 y en Sudáfrica 2010, y al igual que en esta ocasión, para el Mundial 2026, dejó fuera a jugadores que a muchos les hubiera gustado ver.

Marcel Ruiz | Mundial 2026

Sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior a principios de marzo y aunque esa lesión le permitió jugar con Toluca, el ‘Vasco’ no quiso correr el riesgo de una baja por rotura total de ligamento cruzado.

Marcel Ruiz la lesión del ligamento cruzado anterior roto / Mexsport

Richie Ledezma | Mundial 2026

Javier Aguirre decidió el darle un boleto al ‘Chino’ Huerta para el Mundial en lugar de Richie Ledezma por ‘temas tácticos’, con todo y la casi nula actividad de Huerta con el Anderlecht.

Jordan Carrillo | Mundial 2026

Aunque fue una de las revelaciones del torneo con Pumas y logró entrar a la prelista de 55 jugadores, al final, Jordan Carillo no pudo llenarle el ojo a Javier Aguirre y se quedó fuera del Mundial 2026.

Fotografía jordancarrillo10 vía Instagram

En la tercera etapa del ‘Vasco’ en la Selección Mexicana varios jugadores se quedaron con las ganas de jugar el Mundial, acá les dejamos una lista más detallada con todas las ausencias.

Santiago Giménez | Qatar 2022

Gerardo ‘Tata’ Martino dejó fuera a Santi de Qatar 2022 porque, según él, aunque metía muchos goles, jugaba poco. En aquel entonces, acababa de llegar al Feyenoord y tenía 21 años.

En su lugar llevó a Rogelio Funes Mori, quien jugó tan solo 12 minutos en el último partido.

Fotografía @Santgimenez_ vía X

Jesús ‘Tecatito’ Corona | Qatar 2022

El ‘Tecatito’ también se quedó fuera de Qatar 2022. Aunque en su caso no fue por decisión directa del ‘Tata’ Martino, fue por fractura de peroné y una rotura de ligamentos en el tobillo durante un entrenamiento del Sevilla.

Aunque hizo todo por recuperarse, no le alcanzó el tiempo y tuvo que ver el Mundial desde su casa.

Rodolfo Pizarro | Rusia 2018

En Rusia 2018, no hubo tanta polémica con la lista final de Juan Carlos Osorio. Si acaso, se le cuestionó la ausencia de Rodolfo Pizarro, quien había sido campeón de la Liga MX y de la Concachampions con Chivas.

Pero Osorio explicó que Pizarro peleaba la posición contra jugadores como Carlos Vela, Marco Fabián y Giovani dos Santos, así que no había mucho por hacer y se quedó fuera desde la prelista.

Fotografía @Chivas vía X

Luis Montes | Brasil 2014

En Brasil 2014, Miguel ‘Piojo’ Herrera tenía la intención de llevar a Luis Montes al Mundial. Era uno de sus titulares indiscutibles. Sin embargo, una fractura de tibia y peroné durante un partido amistoso contra Ecuador a 12 días de iniciar el torneo lo dejó fuera.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Moisés Muñoz | Brasil 2014

El que sí quedó fuera por decisión del ‘Piojo’, fue Moisés Muñoz con todo y que era titular con el América y había sido campeón de la Liga MX, los elegidos en la lista final fueron Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera.

Carlos Vela | Brasil 2014

En Brasil 2014, Carlos Vela tomó la decisión de no ir al Mundial con la Selección Mexicana. Aunque Miguel Herrera y los directivos hicieron todo lo posible para convencerlo, no fue posible.

En aquel entonces, Carlos era la figura de la Real Sociedad en la Liga de España, pero no estaba muy contento con la Selección y las sanciones disciplinarias que le habían puesto años atrás.

Captura de pantalla @miseleccionmx vía X

Jonathan Dos Santos | Sudáfrica 2010

Javier Aguirre tomó el mando de la Selección Mexicana por segunda vez en Sudáfrica 2010. En aquel entonces decidió dejar fuera a Jonathan Dos Santos de la lista final en el último minuto. Jona estuvo en todo el proceso; se había hecho ilusiones de jugar el Mundial junto con su hermano, Giovanni.

Aquella decisión causó mucha molestia en la familia de los Dos Santos. Gio pensó seriamente en dejar la concentración y su padre Zizinho aseguró que Jona no volvería a jugar con México. Al final nada de eso sucedió, pero sí se quedó como un episodio muy doloroso en su carrera.

Fotografía @miseleccionmx vía X

Nery Castillo | Sudáfrica 2010

Otro que Javier Aguirre dejó fuera de Sudáfrica 2010, fue Nery Castillo. Aunque para Mario Carrillo, su auxiliar, era un jugador importante a la hora de generar jugadas de peligro, Aguirre y varios directivos de la Selección no estaban muy convencidos de que la influencia de Castillo en el equipo fuera positiva.

Además de que había tenido pocos minutos de juego con su entonces club, el Dnipro de Ucrania.

Cuauhtémoc Blanco | Alemania 2006

En Alemania 2006, Ricardo La Volpe dejó fuera de lista definitiva a Cuauhtémoc Blanco ¿Por qué? El ‘Cuau’ no se adaptaba bien a su sistema de juego y nadie estaba por encima de ese sistema, así que le tocó cepillarlo.

Blanco confesó, años más tarde, que aquella decisión lo hizo ‘encabronar’, sobre todo porque el ‘Bigotón’ llevó a Rafael ‘Chiquis’ García, quien era su yerno.

“Sí me encabronó que no me llevara al Mundial. En lugar de llevarme a mí, llevó a su yerno y pues, hay niveles”, dijo Blanco tiempo después.

Fotografía Mexsport

Jaime Lozano | Alemania 2006

Otro que quedó fuera de Alemania 2006, por culpa del sistema de Ricardo La Volpe fue Jaime Lozano, quien hasta pensó en retirarse del futbol después de aquel duro golpe en su carrera.

Había sido parte de todo el proceso y una pieza fundamental para el equipo con los 11 goles que marcó en las eliminatorias, pero ni así fue suficiente para convencer al ‘Bigotón’ y tuvo que despedirse de su sueño mundialista.

Joel Huiqui tampoco pudo colarse a la lista final de Ricardo.

Jaime Lozano / Foto: MexSport

José Antonio ‘Tato’ Noriega | Corea-Japón 2002

En su primer Mundial al frente de México, Javier Aguirre decidió dejar fuera de la lista final a José Antonio ‘Tato’ Noriega, que en aquel entonces se encontraba en su mejor momento. Venía de ser campeón con Morelia y era un referente en el equipo, pero eso no fue suficiente para el ‘Vasco’.

Claudio Suárez | Corea-Japón 2002

Claudio Suárez también se quedó fuera de Corea-Japón 2002 por decisión de Aguirre. Meses antes del Mundial sufrió una fractura de peroné durante una práctica con la Selección Mexicana y, aunque parecía que estaba completamente descartado, logró recuperarse a tiempo.

Según el ‘Emperador’, Aguirre se había comprometido a ‘guardarle’ su lugar y llevarlo al Mundial si se recuperaba, algo que al final no sucedió.

Pavel Pardo | Corea-Japón 2002

Otro que se perdió el Mundial de Corea-Japón 2002 con Javier Aguirre fue Pavel Pardo. Estuvo en las eliminatorias y llegaba con un buen nivel, hasta había sido campeón con el América, pero según el ‘Vasco’ no encajaba con su esquema de juego.

Agencia Mexsport

¿Recuerdas alguna otra auscencia polémica?