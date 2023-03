En Sopitas.com hemos hablado mucho de futbol europeo, de fórmula 1 y de freestyle, pero es momento de centrarnos en nuestra siempre bien ponderada Liga MX con el Clásico Regio.

Porque este 18 y 19 de marzo será el día en el que en todo el mundo se jueguen varios Clásicos del futbol, incluido el Regio y acá te contamos más sobre estos partidazos.

Y sí, el Clásico Regio es uno de los que mueve más pasión en el futbol mexicano, aunque no tiene tanta repercusión a nivel nacional como el América vs Chivas, pero eso no significa que sea menos interesante.

Tigres vs Rayados en el Clásico Regio – Foto: Getty Images

La pasión que se vive en Nuevo León por Tigres y Rayados, es única y en los últimos años ha crecido como la espuma porque ambos clubes han estado en lo más alto de la tabla en la Liga MX y se han enfrentado varías veces en finales y semifinales.

Así que, vamos a esos datitos curiosos y estadísticas entre ambos equipos, y que hacen del Clásico Regio un partido de esos que no te puedes perder en el futbol mexicano.

El Clásico Regio y su pasión – Foto: Getty Images

Curiosidades, datitos y más sobre el Clásico Regio

La primera edición del Clásico Regio

Un 13 de marzo de 1960 se jugó el primer partido y fue en segunda división y la primera victoria fue para Rayados. Además, con ese triunfo amarraron el ascenso a primera división.

La mayor goleada está a favor de Tigres

Tigres puede presumir que tienen la mayor goleada en la historia del Clásico Regio, fue en el apertura de 2004 y fue un seis goles a dos en el Estadio Universitario, con el ‘Divino’ Gaytán brillando como siempre lo hizo.

Un clásico muy regio

Este partido entre Tigres y Rayados, nunca ha salido de Monterrey y sólo tres estadios han visto este duelo. El Técnológico, excasa de Rayados; el Volcán, casa de Tigres y el BBVA, actual hogar del club de Vucetich.

El Abuelo Cruz un enemigo en casa

Un partido como el Clásico Regio tiene que tener anécdotas impresionantes y sí, las hay. El famoso exjugador, el ‘Abuelo’ Cruz fue canterano de Rayados y emigró a Europa para jugar con el Logroñes.

Regresó al futbol mexicano, pero lo hizo con Tigres y con los felinos volvió a disputar el Clásico Regio. En la edición 42 del partido, el ‘Tato’ Noriega anotó para Rayados, pero al ‘Abuelo’ se le olvidó que jugaba para Tigres y festejó el gol del jugador de Monterrey.

El ‘Abuelo’ Cruz con Rayados – Foto: Captura de pantalla

Carlos Miloc, el DT récord

Por ambos equipos han tenido grandes entrenadores a lo largo de su historia, pero ninguno tan exitoso en Clásico Regio como Carlos Miloc. El estratega está invicto en partidos con Tigres vs Rayados, con 13 juegos sin perder.

Carlos Miloc, leyenda de Tigres – Foto: Agencia Mexsport

El ‘Matador’ un libre y loko más

En aquella temporada de la goleada 6-2, Luis ‘Matador’ Hernández defendía los colores de Tigres, pero no pudo estar en ese partido, así que, se fue con la barra de los felinos y le tocaron seis festejos de gol, a pesar de haber jugado con Rayados años atrás.

El ‘Matador’ Hernández con la barra libres y lokos en el Clásico Regio – Foto: Captura de pantalla