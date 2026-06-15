Lo que necesitas saber:

Suecia duerme como líder del Grupo F, en el cual están Japón y Países Bajos

¡El Mundial ya comenzó en Monterrey! La capital de Nuevo León recibió el primero de cuatro partidos de esta Copa del Mundo con el duelo entre Suecia y Túnez, en el cual los suecos se impusieron 5-1, sin embargo llamó la atención que el primer gol, obra de Yasin Ayari, no se haya festejado. 

De hecho, Ayari se dirigió a la tribuna para ofrecer disculpas, justo donde había un grupo de aficionados de Túnez y es que hay un vínculo muy fuerte entre el jugador sueco y Túnez. 

Yasin Ayari no festejó el primer gol en Monterrey
Yasin Ayari no festejó el primer gol en Monterrey / Mexsport

¿Por qué Yasin Ayari no festejó su gol en Monterrey?

El primer gol cayó a los siete minutos después de que un rebote cayera a los pies de Yasin Ayari. El futbolista de 22 años y que juega en la Premier League con Brighton, controló el balón y disparó fuerte a portería y tras asegurarse de que el balón entrara en el arco, bajó la cabeza y ofreció disculpas a la afición de Túnez.

Este gesto se debe a que Yasin Ayari tiene raíces tunecinas por parte de su padre, por lo cual tiene dicha nacionalidad, pero además pudo jugar para Marruecos, porque su madre es originaria de dicho país. 

Yasin Ayari nació en Suecia, creció en ese país y nunca ha dudado en jugar para esta selección, incluso en un momento recibió la invitación para jugar con Túnez y la rechazó. 

Su padre siempre ha apoyado la decisión de su hijo por jugar para Suecia, pero el futbolista no olvida las raíces de su padre, por lo cual decidió no festejar para honrar ese vínculo y como una muestra de respeto a Túnez y a su papá.

El estadio de Monterrey ya es mundialista 

Este partido marcó el debut del Estadio BBVA y Estadio Monterrey dentro de un Mundial, por lo cual hubo un espectáculo que hizo ver espectacular a un inmueble de por sí ya bastante estético. 

Monterrey debuta como sede en el Mundial 2026
Fotografía @fifaworldcup_es vía X

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Otro problema para Irán: La visa de Mehdi Torabi expiró después del partido contra Nueva Zelanda

Otro problema para Irán: La visa de Mehdi Torabi expiró después del partido contra Nueva Zelanda
Jugadores de la Selección de Irán posan antes de su partido contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Irán denuncia que lo obligaron a salir de Estados Unidos tras debutar en el Mundial 2026
Selección de irán

Contra todo y contra todos: La odisea de Irán para jugar el Mundial 2026
Uruguay vs Arabia

Arabia le saca el empate a Uruguay y Conmebol aún no ha ganado en el Mundial 2026

Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook