Lo que necesitas saber: Suecia duerme como líder del Grupo F, en el cual están Japón y Países Bajos

¡El Mundial ya comenzó en Monterrey! La capital de Nuevo León recibió el primero de cuatro partidos de esta Copa del Mundo con el duelo entre Suecia y Túnez, en el cual los suecos se impusieron 5-1, sin embargo llamó la atención que el primer gol, obra de Yasin Ayari, no se haya festejado.

De hecho, Ayari se dirigió a la tribuna para ofrecer disculpas, justo donde había un grupo de aficionados de Túnez y es que hay un vínculo muy fuerte entre el jugador sueco y Túnez.

Yasin Ayari no festejó el primer gol en Monterrey / Mexsport

¿Por qué Yasin Ayari no festejó su gol en Monterrey?

El primer gol cayó a los siete minutos después de que un rebote cayera a los pies de Yasin Ayari. El futbolista de 22 años y que juega en la Premier League con Brighton, controló el balón y disparó fuerte a portería y tras asegurarse de que el balón entrara en el arco, bajó la cabeza y ofreció disculpas a la afición de Túnez.

Este gesto se debe a que Yasin Ayari tiene raíces tunecinas por parte de su padre, por lo cual tiene dicha nacionalidad, pero además pudo jugar para Marruecos, porque su madre es originaria de dicho país.

Yasin Ayari nació en Suecia, creció en ese país y nunca ha dudado en jugar para esta selección, incluso en un momento recibió la invitación para jugar con Túnez y la rechazó.

Su padre siempre ha apoyado la decisión de su hijo por jugar para Suecia, pero el futbolista no olvida las raíces de su padre, por lo cual decidió no festejar para honrar ese vínculo y como una muestra de respeto a Túnez y a su papá.

El estadio de Monterrey ya es mundialista

Este partido marcó el debut del Estadio BBVA y Estadio Monterrey dentro de un Mundial, por lo cual hubo un espectáculo que hizo ver espectacular a un inmueble de por sí ya bastante estético.