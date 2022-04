Ángel Correa, de ser el sustento de su familia a los 10 años a ser pilar del Atlético de Madrid

Ángel Correa se convirtió en una de las figuras del San Lorenzo campeón de la Copa Libertadores de 2014 y sus actuaciones le dieron la oportunidad de que el ‘Cholo’ Simeone se fijara en él y lo pidiera como uno de los fichajes para el Atlético de Madrid.

Actualmente, Ángel Correa es uno de los hombres de confianza de Diego Pablo Simeone y no es cosa sencilla, serlo, pues ya lleva más de cinco años con el Atleti y en una de las zonas de campo donde se ha movido el mercado en el conjunto ‘colchonero’, pero el argentino se mantiene en la plantilla.

Cada vez con mejores actuaciones y siendo una de las piezas fundamentales de esta temporada 2021-2022, en la que el Atlético de Madrid sigue con vida en la Champions League y sueña con levantar una final que se le ha negado a Ángel Correa y al Atleti.

Angelito Correa ha participado en 16 goles esta temporada en La Liga para el Atlético de Madrid, más que cualquier otro de sus compañeros y sin ser titular al 100%, 11 goles (empatado con Luis Suárez en ese rubro) y cinco asistencias son las que tiene el argentino, que sueña también con Qatar 2022.

Peeeeeeero, la vida de Ángel Correa no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues ha tenido que enfrentar situaciones bastante complicadas a corta edad, pero que lo forjaron para ser la estrella del futbol que es actualmente con el Atlético de Madrid.

La dura infancia de Ángel Correa en Argentina

Desde sus 10 años, comenzó una de las etapas más complicadas de su vida, porque su padre falleció y él, tuvo que convertirse en el proveedor de su familia económicamente hablando y esta situación lo hizo madurar, a pesar, de su corta edad.

“A los 10 años falleció mi padre y yo llevaba el dinero a casa. El ingreso que tenía yo por jugar al futbol era lo único que llegaba a mi casa para poder comer mis hermanos, mi mamá o yo. Tenía un representante que me daba un sueldo y yo se lo daba a mi madre, que era la que lo manejaba“, dijo Ángel Correa a El País.

No cualquiera hubiera soportado esa presión a los 10 años de edad, pero Ángel Correa lo veía de otra manera, pues se dedicaba a jugar futbol, lo disfrutaba y lo que le pagan lo utilizaba para ayudar a su familia.

Angelito Correa enfrentó una situación complicada de salud ya en Madrid

Pero el fallecimiento de su padre no sería la única dificultas antes en su vida. Por un momento, su carrera como profesional estuvo en juego y tuvo que pausarla para operarse del corazón, algo que fue un punto clave en su vida.

“Sabía que me iban a operar, pero en lo único que pensaba era en recuperarme para volver a jugar pronto. Estaba ilusionado, acababa de llegar al Atlético, tenía ganas de poder debutar en el Calderón. Antes de operarme decía que lo único que quería era volver a jugar al futbol. No tenía miedo de si me iba a morir, quería que saliera todo bien porque otra cosa que jugar al futbol no sabía hacer“, agregó Ángel Correa.

Afortunadamente para Ángel Correa, la afición y el Atlético de Madrid, la operación fue un éxito. Se le encontró una anomalía cardíaca, fue un quiste en un ventrículo y tras varios meses de recuperación, volvió a jugar con los ‘Colchoneros’ y actualmente están ante un partido clave en Champions League frente al Manchester City.