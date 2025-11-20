Todo un clásico: Fecha, hora y dónde ver la final de la Liga MX Femenil entre Tigres y América

Lo que necesitas saber: Tigres y América han jugado tres finales en la Liga MX Femenil, todas cerrando en Nuevo León y siempre en torneo Apertura

La Liga MX Femenil llega a la final del Apertura 2025 con un verdadero clásico: América y Tigres vuelven a verse las caras por cuarta ocasión en la historia. ¿Cuándo son los partidos, a qué hora y dónde ver esta nueva final entre Águilas y Amazonas?

Fotografía Mexsport

América vs Tigres: ¿Dónde ver la final de la Liga MX Femenil?

El dato es simple, pero contundente: América y Tigres son los únicos dos equipos que han jugado todas las fases finales de la Liga MX Femenil desde su creación en 2017, además de que se han enfrentado ya en tres finales, por eso decimos que es todo un clásico.

Nuevamente el título está entre ellas y acá va el dato para ver ambos partidos.

América vs Tigres – Partido de Ida

¿Cuándo es? Jueves 20 de noviembre

¿A qué hora? 20:00 horas

¿Dónde? Estadio Ciudad de los Deportes

¿Dónde ver? Canal 9 de Televisión Abierta, TUDN, Facebook y Youtube de la Liga MX Femenil y VIX

Foto: América Femenil

Tigres vs América – Final de Vuelta

¿Cuándo es? Domingo 23 de noviembre

¿A qué hora? 17:00 horas

¿Dónde? Estadio Universitario

¿Dónde ver? Youtube, Telemundo, Estrella TV y Fox Sports

Foto: Tigres Femenil

Tigres domina al América en finales de la Liga MX Femenil con un historial de coincidencias

Es difícil no decir que las Amazonas son favoritas para ganar el título, pero honestamente en este momento solo la historia las avala. América Femenil llega con mejor ritmo y mejor futbol para la final del Apertura 2025, la cosa es que no es la primera vez que lo hacen y de todos modos pierden la final.

Tigres y América se han enfrentado en tres finales, todas con el juego de Vuelta en Nuevo León, todas en torneo de Apertura y en dos de ellas se impusieron las Amazonas.

La primera fue en el Apertura 2018, donde ambos partidos terminaron empatados y América ganó en penales su primer título de la Liga MX Femenil, comandadas por su eterna capitana Diana González (QEPD).

La segunda final que disputaron se dio en el Apertura 2022, donde las regias se impusieron con global de 3-0, exactamente el mismo marcador con el que les ganaron el campeonato en el Apertura 2023.

¿Podrán las Águilas igualar a Tigres en finales ganadas entre ambas, o veremos de nuevo a las más campeonas levantando el trofeo?