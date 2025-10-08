Lo que necesitas saber: El martes 7 de octubre, Arturo Gatti fue encontrado sin vida en un departamento en México.

Arturo Gatti Jr., un joven boxeador de apenas 17 años, falleció en un departamento en México. Su guardaespaldas confirmó la noticia y aseguró que se trato de un suicidio.

Era hijo del también pugilista Arturo Gatti, quien murió en Brasil en el 2009, cuando tenía apenas 37 años. La muerte de su padre estuvo rodeada de irregularidades y las autoridades no tenían claro si se trataba de un suicidio o un homicidio.

Arturo Gatti Jr. / Fotografía vía IG

Arturo Gatti Jr., falleció en México

El mundo del boxeo la muerte de Arturo Gatti Jr., quien tenía la intención de continuar con el legado que dejó su padre tras su muerte. Entrenaba constantemente y quería pelear en Juegos Olímpicos antes de dar el saltó al boxeo profesional.

Sin embargo, no pudo cumplir con su objetivo. Murió antes de iniciar su aventura en el ring. Chuck Zito, guardaespaldas del joven, aseguró que Arturo murió de la misma forma que su padre, el martes 7 octubre.

¿De qué murió Arturo Gatti Padre?

De la muerte de Arturo Gatti, se sabe que fue causada por asfixia. Las primeras investigaciones señalaron como principal sospechosa a su esposa Amanda Rodrigues, quien estuvo varias horas en el cuarto de hotel antes de reportar la muerte de su esposo.

Las autoridades encontraron sangre en la correa de un bolso de Amanda, por lo que investigaron un posible homicidio. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa versión se desechó y todo apuntó a que Arturo se suicidó con la correa de la bolsa.

Aunque lo extraño en el caso ocurrió durante algunas pruebas de resistencia. Se colgó un maniquí con el peso del boxeador a la correa del bolso, pero se rompió pocos segundos después. Uno de los informes decía que ‘murió de un accidente que lo dejó suspendido y asfixiado’.