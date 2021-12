La hipotenusa: Atlas Femenil jugó a puerta cerrada durante la venta de boletos para la Final varonil en el Jalisco

Y hablan de igualdad… Atlas Femenil enfrentó a Santos en cuartos de final de la Liga MX Femenil, con un gran ausente: la afición. El partido de vuelta se llevó a cabo en el Estadio Jalisco y a diferencia de lo que ha pasado durante la Liguilla varonil, no hubo venta de boletos.

Aproximadamente 100 personas pudieron accesar al inmueble, aunque todos fueron familiares de las futbolistas de ambos equipos. Y esto no es un hecho aislado porque si bien es cierto que las rojinegras por fin se ‘mudaron’ a un estadio para el Apertura 2021, no han recibido a su público.

Atlas suele ser uno de los equipos más constantes en la Liga MX Femenil y aun así, pasó casi 4 años en las instalaciones de Colomos. Esta vez, sus seguidores pudieron ver la clasificación solo por televisión. El global ante Santos terminó 4-3.

Eso se suma a que la afición rojinegra amaneció muy contenta por la clasificación del equipo varonil a la Final de la Liga MX. La venta de boletos se anunció lo más pronto posible (nada baratos, por cierto) y la venta comenzó desde el lunes 6 de diciembre en medio de la euforia.

Cientos de aficionados del Atlas se dieron cita en las taquillas del Jalisco desde muy temprano, muchos sin saber que el equipo femenil estaba adentro. Las filas crecieron con el pasar de las horas y en medio de tantas emociones, las jugadoras tuvieron que conformarse con la nula atención de su directiva.

Y pues sí, desafortunadamente quedó claro una vez más que los equipos femeniles no son una prioridad para los clubes. Muchos se jactan de apoyarlas en todo sentido; no obstante, dejan solas a sus futbolistas en los momentos más importantes.

La realidad es que no estamos ni cerca de saber si Atlas Femenil podrá jugar con afición en las siguientes instancias… sería lo justo, pero por lo visto antes es una incógnita. Mientras tanto, la afición que sigue de cerca a este conjunto expresó su molestia en redes sociales.

Incluso aquellos que no son del Atlas y solo disfrutan el futbol femenil, reclamaron esta falta de interés de la directiva.

¿Por qué durante todo el torneo no se ha hecho el esfuerzo por plantear una estrategia de marketing que haga rentable abrir el estadio Jalisco para la afición de @AtlasFCFemenil? Esto de no hacer esfuerzos por la rama femenil no es algo “económico”, atiende al patriarcado.

— Adrianelly Hernández (@NellyFut) December 6, 2021