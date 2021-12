DT del Newcastle explica la inactividad de Santiago Muñoz: “Podríamos verlo después de Navidad”

Han pasado poco más de tres meses desde que el Newcastle hizo oficial el préstamo del mexicano Santiago Muñoz, quien destacó rápidamente en la Liga MX. La mala noticia es que la llegada del delantero a Inglaterra, este no ha podido disputar un solo partido con la categoría Sub 23 del club.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar, ya que los mexicanos y particularmente la afición lagunera esperaba ver a su joya en acción en la Premier League. Sin embargo, el primer objetivo de la directiva y de los entrenadores del Newcastle es que Santiago Muñoz continúe con su formación en categorías inferiores para apostar por la compra de su carta más adelante.

Aun así, la ausencia del mexicano llamó la atención más allá de México y el director técnico de la Sub 23, Elliot Dickman, dio a conocer que una lesión separa al atacante de las canchas. Por ahora no hay una fecha tentativa para el debut; sin embargo, el estratega aseguró que el staff hace todo lo posible para apoyar la recuperación.

“Santi está lesionado y todavía está haciendo parte de su rehabilitación. Es probable que sea después de Navidad, me imagino, veamos a Santi en una situación de partido. El staff trabaja muy duro con él intentado que esté listo cuando llegue el momento. No puedo decir algo más, para ser honesto“, dijo el DT a The Shields Gazette.

Cabe resaltar que el préstamo de Santiago Muñoz con el Newcastle es por 18 meses y todavía tiene tiempo para mostrar sus cualidades.

La afición del Newcastle también pregunta por la ausencia de Santiago Muñoz

Es bien sabido que los mexicanos ‘inundan’ las redes sociales de cualquier equipo en el que milite un compatriota. El Newcastle y Santiago Muñoz no son la excepción, pero también los ingleses preguntan por el delantero mexicano. Entre ellos mismos se responden sobre la lesión y ahora tienen mayor certeza.