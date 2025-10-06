Lo que necesitas saber: El partido corresponderá a la jornada 17 de la Liga de España... así que, en efecto, se tratará de un juego oficial.

La ciudad de Miami se ha vuelto punto central del futbol mundial… y, para confirmarlo, será la sede del primer partido oficial del futbol europeo que se realice en otro continente: Barcelona vs Villarreal.

La UEFA da el visto bueno al partido

Sí, el Barcelona, equipo en el que alguna vez jugó Lionel Messi, quien ahora juega en el Inter de Miami. Así que, en una de ésas, vemos por ahí al astro argentino. No jugando en el Barcelona vs Villarreal, claro… pero quizás sí recibiendo un homenaje o algo por el estilo.

En fin, el caso es que luego de que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ya dio luz verde al asunto y, la UEFA autorizó el partido en Miami.

Aunque eso sí, la Liga Europa dejó claro que esto solo es un caso excepcional y reiteró su “oposición” a que los partidos de liga nacional se jueguen fuera de su país de origen.

De acuerdo con la RFEF, el partido del Barcelona vs Villarreal corresponderá a la jornada 17 de la Primera División de La Liga de España.

¿Cuándo se disputaría el Barcelona vs Villarreal en Miami?

El juego se disputaría en el estadio “Hard Rock Stadium” de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el próximo 20 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el boletín de la RFEF, el Barcelona vs Villarreal se jugaría conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la propia RFEF.

Barcelona llegaría a Miami como siempre: aspirante a campeón de la Liga de España… unos cuantos títulos atrás del Real Madrid, pero con una plantilla que promete muchos más y con Lamine Yamal como una de las principales estrellas.

Partido entre AC Milán vs Como se jugará en Australia

Y para sorpresa de todo el mundo además del partido entre el Barcelona y el Villarreal, también han aceptado que el partido de la Serie A, AC Milán – Como se dispute en Perth, Australia.

La UEFA deja claro que esto no es un precedente, pues el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que se debe jugar este encuentro, se celebrará la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina