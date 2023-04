Cuando una regla en un equipo deportivo es impuesta, aplica para todos y cada uno de los miembros de la franquicia, y mas, si es una norma tan legendaria como la de no barbas y cabello largo en los Yankees.

Hagamos un poco de memoria, porque esta regla de que los jugadores de los Yankees no pueden tener ni barba ni cabello largo -aunque sí bigote- la inicio George Steinbrenner, legendario propietario del equipo.

Steinbrenner impuso para que sus jugadores dieran un ejemplo de profesionalismo y seriedad, además de ser los representantes de un equipo de béisbol en las Grandes Ligas.

Johnny Damon tras unirse a los Yankees – Foto: Getty Images Johnny Damon antes de unirse a los Yankees – Foto: Getty Images

Peeeeeeeeeero, esta regla no solo aplica para jugadores y coaches, porque esta temporada 2023 aprendimos que, todos y cada uno de los miembros, sin importar el puesto, que trabajen para los Yankees, deben de cumplirla.

Desconocemos si los miembros del personal administrativo deban cumplir esta regla de no barbas y cabello largo, pero por lo menos todos los que salten al campo sí deben de hacerlo.

George Steinbrenner y Lou Pinella, manager de Yankees – Foto: Getty Images

El Batboy que incumplió la regla del no cabello largo y barba en los Yankees

El lunes por la noche, los Yankees enfrentaron a los Guardians y por un momento, el locutor Michael Kay se centró más en el batboy que en el partido, pues criticó que el joven trajera el pelo largo.

Era una frondosa melena rubia que sobresalía del casco y es que fue enfocado por la cámara, ya que se encontraba al lado de Aaron Boone, manager de los Yankees.

“Hay reglas. Las reglas son reglas. Está desobedeciendo a dos de ellas, creo qué hay vello facial y, obviamente, el cabello está por debajo del cuello. Si a los jugadores no se les permite, no sé si se debería permitir al batboy“, dijo Michael Kay.

Batboy de los Yankees con el cabello largo – Foto: Getty Images

Estas palabras pegaron hondo en los Yankees y para el partido del martes 11 de abril, el joven batboy apareció sin el cabello largo, haciendo que esta regla sea cumplida por todo hombre de campo que use una franela de los Yankees.

“Le hicieron meter el pelo debajo del casco. Su nombre es Nate, está en una banda, es baterista y ayer encontró todo el alboroto de las redes sociales un poco humorístico“, agregó Michael Kay en el encuentro del martes.

Batboy de los Yankees al que le hicieron cumplir la regla de no cabello largo y no barba – Foto: Captura de pantalla

La cosa es que, Nate, el batboy, no estaba obligado a cortarse el cabello, porque técnicamente no pertenece a los Yankees, sino trabaja para los Guardians y por eso solo se guardó el cabello en el casco.

¿Qué es un batboy?

Primero vamos aclarando algo, ¿qué es un batboy y cuál es su tarea? Estos ayudantes de campo son tan viejos como el juego mismo, porque se tienen registros de estos jóvenes desde hace muchos años.

Y su labor es ayudar con los bats que dejan los beisbolistas después de conectar la pelota, pero no solo eso, también con cualquier artefacto que puedan dejar los jugadores como cascos, guantes, etc; para llevarlos al dog out.

También, con las pelotas de juego, que ya no son parte del juego y aunque suena confuso, aquí lo explicamos. Las pelotas que se van de foul, son las que recogen, además de surtir de pelotas al umpire.

Batboys en la MLB – Foto: Getty Images

Tienen otros trabajos extras como encargarse del agua en el dog out y tener la cubeta llena de pelotas para cuando los pitchers comiencen a calentar el brazo.

¿Hay límite de edad? Bueno, tienen que ser jóvenes y antes no había cierta edad para que fueran batboys, pero en 2002 ocurrió un suceso con el hijo de un manager de tres años y medio.

El chiquilín se metió en pleno juego de la Serie Mundial entre Angels y Giants, pero un jugador agarró del brazo al pequeño para evitar un golpe mayor. Tras esto, la MLB puso un límite de edad de 14 años.