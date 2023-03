Se sabe que el béisbol es un deporte de mucha tradición y también que cada equipo tiene ciertas reglas bastante representativas como la de los Yankees y su cero vello facial.

Muy posiblemente nunca se habían dado cuenta, pero ninguno de los jugadores de los Yankees tiene permitido tener barba o cabello largo mientras usen la camiseta de los ‘Bombarderos del Bronx’.

Pero, ¿cómo y por qué los jugadores no pueden tener barba? Pues es una costumbre de los Yank’s y con casi 50 años de historia, impuesta por el legendario George Steinbrenner, mítico propietario del equipo de la Gran Manzana.

George Steinbrenner en el estadio de los Yankees – Foto: Getty Images

George Steinbrenner se hizo cargo de los Yankees en 1973 y además de comenzar una cultura de éxito en el equipo, también dejó una gran huella en la apariencia física de los jugadores para marcar la disciplina.

Pues tres años después de que tomo las riendas de los Yankees, realizó un cambio en cuanto a las políticas del equipo en la apariencia de los beisbolistas: Cabello que no debería llegar al cuello y nada de vello facial.

George Steinbrenner y Lou Pinella, manager de Yankees – Foto: Getty Images

¿Cómo surge esta regla en los Yankees?

George Steinbrenner era un obseso de hacer las cosas de la mejor manera posible, por eso le fue tan bien con sus Yankees, así que, cuando tomó las riendas del equipo, notó ciertas cosas a cambiar y poco a poco lo fue haciendo.

Y es que, el propietario de los Yankees tenía un pasado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ahí aprendió el tema de la apariencia física, que llevó hasta el béisbol de la MLB.

Como mencionamos, tres años después empezó con el tema del corte y la barba. Porque para el líder de los Yank’s, la disciplina era algo que buscaba y que el resto de las franquicias vieran de su club.

George Steinbrenner, propietari de los ‘Bombarderos del Bronx’ – Foto: Getty Images

Pero, la cosa es que en la MLB no había tales políticas en ningún equipo, el primero en adoptarlas fueron los Yankees, aunque muy criticadas por algunos jugadores y prensa, además de tener sus controversias.

En la década de los 70’s, el tema del vello facial y el cabello, no era un tema tan importante en los equipos, pero se alineaban de acuerdo a la sociedad, o sea, que la mayoría de los jugadores estaban bien rasuraditos y toda la cosa.

Reggie Jackson en 1972, fue de los primeros en llegar con una barba bastante pronunciada y un bigotazo impresionante. Charlie Finley, propietario de los Athletic’s no le quiso decir nada y alentó a varios de los jugadores a dejarse el vello facial, tratando de que Reggie al ver a sus compañeros, se rasurara… pero, todo lo contrario porque nació ‘The Mustache Gang’.

The Mustache Gang en MLB – Foto: Especial

La Serie Mundial de apariencias físicas

Antes de que George Steinbrenner fuera el dueño de los Yankees, la Serie Mundial de 1972 fue una de las más recordadas y no sólo por los partidazos, sino por una curiosidad que la gente llamó: “Los Hairs vs los Squares”.

En el primer partido ya bajo el mando de George Steinbrenner, éste se enojó por el cabello de los jugadores de sus Yankees, pues cuando se quitaron la gorra para entonar el himno nacional de nuestro vecino del norte, sus frondosos cabellos aparecieron.

Steinbrenner no sabía el nombre de estos jugadores de su equipo, pero anotó sus números para después hacerle saber al entrenador, Ralph Houk, que tenía que reprenderlos por el “”naceptable” cabello que se cargaban.

Los jugadores fueron: Bobby Murcer (dorsal 1), Thurman Munson (15), Gene Michael (17) y Sparky Lyle (28).

Los Yankees sin barba y pelo largo

Ya en 1976, los términos de la política de apariencia en los Yankees prohibieron las barbas y el cabello largo, aunque tenían algunas excepciones que acá mencionaremos.

“Neatness Counts” fue la política impulsada por George Steinbrenner y el manager, Billy Martin. Había sólo una especificación: ‘No hay barbas’. Con el paso de los años se ha modificado de a poco esta política, pero se mantiene hasta la fecha.

Esta regla aplica para jugadores, entrenadores y ejecutivos masculinos y básicamente prohíbe mostrar cualquier vello facial que no sean bigotes (excepto por razones religiosas), el cabello no puede crecer debajo del cuello y las patillas largas no están específicamente prohibidas.

Sparky Lyle, pitcher de Yankees con bigote y sin barba – Foto: Getty Images

Críticas de jugadores y algunos que no jugaron en Yankees por esta política

Jugar en los Yankees es un privilegio que pocos se pueden dar y saben perfectamente sobre la política que tienen de cabello y barba, así que, sí el equipo se interesa en ellos, ya saben lo que deberán hacer.

Los mismos jugadores de los Yank’s, cuando salen de la institución, critican este tipo de políticas. Andrew McCutchen y Clint Frazier, son sólo algunos de los que no han estado tan conformes con esta política, pero la acataron durante su tiempo en los ‘Bombarderos’.

Hay otros jugadores como el cerraron, Brian Wilson, conocido por tener una barba de leñador impresionante, dejaron en claro que nunca jugarían en los Yankees por el simple hecho de no quitarse su vello facial.

Brian Wilson, cerrador que se negó a jugar en Yankees por no rasurarse la barba – Foto: Getty Images

Pero hay otros que sí prefirieron afeitarse y cortarse el cabello, como Randy Johnson, Johnny Damon, Nick Swisher, Kevin Youkilis, Gerrit Kole y muchos más.

Johnny Damon antes de unirse a los Yankees – Foto: Getty Images

Johnny Damon tras unirse a los Yankees – Foto: Getty Images

El curioso caso de Oscar Gamble con Yankees

Llegó de Cleveland a los Yankees y era conocido por tener una afro y hasta contrato con la marca Afro Sheen. Tuvo que cortarse el cabello se puso la franela a rayas de los ‘Bombarderos’ y como era de esperarse, perdió su patrocinio.

George Steinbrenner, tuvo que compensar económicamente a Oscar Gamble, pero aceptó que sus fotos con afro aparecieran en las tarjetas coleccionables y en algunos marcadores en el estadio… no todo fue tan malo.

Oscar Gamble con los Yankees – Foto: Getty Images

Y tú, amigo sopilector, ¿qué opinas de esta regla impuesta por los George Steinbrenner y en sus Yankees, y que hasta la fecha se mantiene activa?