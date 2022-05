¿Se acuerdan de Billy Álvarez? Pues volvió o al menos se hizo presente a través de un video publicado en Facebook, después de desaparecer del mapa tras girarse un par de órdenes de aprehensión en su contra en noviembre de 2020, tras ser señalado por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero.

Formalmente, Billy Álvarez es buscado en 195 países desde agosto del 2020 después de la que la Interpol emitiera ficha roja en contra del exdirectivo de Cruz Azul, quien por esta situación fue expulsado de la Cooperativa en agosto del 2020.

Mexsport

¿Qué dijo Billy Álvarez?

A través de dicho video, Álvarez Cuevas, se identificó como el socio número 874 de la cooperativa, prometió realizar una serie de grabaciones para profundizar sobre su situación y explicar lo que ha pasado con él desde que se giraron las órdenes de aprehensión por el caso en el que también está involucrado su cuñado, Víctor Garcés.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme hacia mis compañeras y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de las circunstancias en que me encuentro, no he podido tener ese cambio de impresiones y sobre todo que conozcan la versión de los hechos”, mencionó el exdirigente de 76 años de edad.

El 1 de agosto de 2020, Álvarez renunció formalmente a la presidencia de la Cooperativa Cruz Azul y a la vez quedó fuera del equipo de Primera División, quien sin su presencia ya se coronó en el torneo de liga.

Especial

Promete más grabaciones

Álvarez fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera para esclarecer el destino de más de 400 millones de pesos y por los cuales es acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en todo este proceso, su hermano, Alfredo, brindó información a las autoridades, por lo que él no es buscado por la ley.

“En posteriores grabaciones estaré, de acuerdo con el desenvolvimiento de los hechos que hacia mi persona se desarrollen, podré estar informándoles oportunamente de cuales son estas situaciones”, indicó.