Lo que necesitas saber: En el Mundial de Estados Unidos 1994, Bulgaria llegó hasta las semifinales.

Borislav Mihaylov, exportero de la Selección de Bulgaria, falleció a los 63 años de edad. Puede que no les suene mucho su nombre, pero seguramente lo recuerdan por aquella tanda de penales contra México en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando dejaron al tricolor en octavos de final.

Mihaylov murió en su ciudad natal en Sofía, Bulgaria, apenas en noviembre del 2025, sufrió un derrame cerebral. Fue capitán de su selección; después del retiro siguió vinculado a las canchas y se convirtió en el presidente de la Unión Búlgara de futbol.

Captura de pantalla FIFA

Borislav Mihaylov y la vez que eliminó a México

México y Bulgaria se enfrentaron en los octavos de final de Estados Unidos 1994. Al minuto 6, Hristo Stoichkov adelantó al conjunto búlgaro con el 1-0, pero casi 10 minutos después, Alberto García Aspe empató el partido para México tras un penal marcado por el árbitro.

El empate se mantuvo durante los 90 minutos y, aunque se jugaron los tiempos extra, todo se tuvo que decidir en tanda de penales. Ahí, Borislav Mihaylov marcó la diferencia: de los cuatro penales que cobró México, atajó dos, fallaron 1 y solo le marcó Claudia Suárez.

Acá les dejamos ese momento, por si no lo vieron o simplemente quieren revivirlo.

En los cuartos de final, Bulgaria derrotó a la Alemania de Oliver Kahn y Lothar Matthaeus por marcador de 2-1. Y en semifinales cayó ante Italia por ese mismo marcador. Aunque no jugaron la final, terminaron el torneo como la cuarta mejor selección, algo que México nunca ha conseguido.

Borislav Mihaylov jugó un total de 98 partidos con su selección antes de retirarse; además, pasó por clubes como FC Zúrich, Slavia Sofia y Reading.