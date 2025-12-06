Lo que necesitas saber: Ignacio Trelles era el entrenador de la Selección Mexicana que consiguió la primera victoria en una Copa del Mundo en Chile 1962.

México nos ha regalado grandes resultados en el Mundial. Desde su primer empate en Suecia 1958, la primera victoria en Chile 1962, la primera goleada a favor y claro, aquel empate contra Brasil en el 2014 o el triunfo contra Alemania en Rusia 2018.

Y aprovechando que ya conocemos al Grupo de México en el Mundial 2026, vamos a repasar todos esos partidos históricos que nos han hecho vibrar y emocionarnos hasta las lágrimas, porque no vamos a negar que hemos llorado al menos una vez de alegría en una Copa del Mundo.

México vs Brasil 2014 / Fotografía Conmebol

Primer empate de México en un Mundial

México tardó cuatro Mundiales para poder empatar un partido. Desde Uruguay 1930 hasta Suiza 1954 solo habían cosechado derrotas, algunas por goleadas de más de 5 goles.

Pero la historia cambió en Suecia 1958. En el segundo partido de la Fase de Grupos, cuando rescataron su primer empate contra la Selección de Gales. Iniciaron perdiendo el partido 1-0, pero justo en el minuto 99, un gol de Jaime Belmonte le dio el ansiado empate. Un resultado histórico para el equipo dirigido por Antonio Lopez Herranz.

Y un dato curioso, por ese gol apodaron a Belmonte el ‘Héroe de Solna’, región de Suecia donde jugaron aquella vez mexicanos y galeses.

La primera victoria de México en un Mundial

Cuatro años después de aquel empate, en Chile 1962, la Selección Mexicana dirigida por el gran Ignacio Trellez consiguió su primera victoria en un Mundial. Derrotaron a la hoy extinta Checoslovaquia por marcador de 3-1.

Iniciaron perdiendo con un gol de vestidor al minuto 1, pero poco a poco llegaron las anotaciones del lado mexicano; primero Isidoro Díaz, después Alfredo Del Aguila y por último, un penal de Hector Hernandez al minuto 90, fue suficiente para sellar aquella hazaña.

¿Cuándo fue la primera goleada de México en una Copa del Mundo?

El Mundial de 1970 fue muy especial para México. No solo era su primer torneo como local, también avanzaron por primera vez a unos Cuartos de Final y eso no hubiera sido posible sin aquella goleada 4-0 contra El Salvador.

Aunque la Selección Mexicana ha recibido varias goleadas en los Mundiales (muchas más de las que nos gustaría recordar), esa fue la primera vez que golearon a un equipo.

Los goles cayeron casi de forma automática. Un doblete de Javier Valdivia al 45′ y 46′, después Javier Fragoso al 58′. Y por último, Juan Ignacio Basaguren, conocido también como el ‘Fraile’ marcó el gol de la victoria al 83′ y al mismo tiempo se convirtió en el primer jugador en ingresar de cambio en marcar un gol en la historia del Mundial.

Más resultados importantes de México en el Mundial

Italia 1-1 México

En el Mundial de Estados Unidos 1994, la Selección dirigida por Miguel Mejía Baron le arrancó un empate 1-1 a Italia con un gol de Marcelino Bernal. En Corea-Japón 2002, bajo el mando de Javier Aguirre, fueron los italianos los que rescataron el empate tras el gol de Jared Borgetti con un tanto de Alessandro Del Piero.

Francia 0-2 México

En la historia del Mundial, México y Francia se han enfrentado en cuatro ocasiones. El saldo es de 2 victorias a favor de los franceses, 1 empate y solo una victoria. Aquella victoria histórica la consiguieron en Sudáfrica 2010 con un par de goles, el primero de un muy joven Javier Hernández y el segundo de Cuauhtémoc Blanco.

Como olvidar esas lagrimas en el rostro del ‘Chicharito’, no solo por el gol, también por la casualidad que había ocurrido. En Suiza 1954, su abuelo materno, Tomas Balcazar también le marcó gol a Francia, sin embargo, aquella vez no pudo darle la victoria a México. Hasta que llegó su nieto a saldar esa deuda pendiente.

La Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 – Foto: Getty Images

Brasil 0-0 México

México se ha enfrentado a Brasil en cinco ocasiones, nunca ha podido derrotarlos, sin embargo, en el 2014 rescataron un empate 0-0. Un resultado histórico, seguro recuerdan esas enormes atajadas de Guillermo Ochoa y como estábamos al borde de la emoción.

Especial

Alemania 0-1 México

No podíamos irnos sin mencionar el día de que México le dio en madre a Alemania en Rusia 2018. Contra todo pronóstico y un gol de Hirving Lozano, Selección Mexicana consiguió su primera victoria contra los teutones ¿Lo recuerdan?

Mexsport

Esperamos que en el Mundial del 2026, el tercero en casa, México pueda regalarnos más historias así; momentos memorables, goles excepcionales, triunfos inesperados y sobre todo, más resultados históricos, pero de los buenos.