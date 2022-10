Es bastante complicado que un personaje en el mundo se gane el disgusto del mundo, a menos de que seas Kanye West, porque a la menor provocación se anda metiendo en polémicas que lo dejan mal parado.

El mes de octubre de 2022, Kanye West vivió una debacle de proporciones épicas en su carrera como músico y empresario, pues unos cuantos escándalos hicieron -como dice la canción-, que todo se derrumbara.

Básicamente, en menos de 30 días -seguro, tiempo récord- las cosas fueron de bien a pésimo para Ye. Marcas se alejaron de él, perdió su estatus de billonario y deportistas se alejaron de su agencia deportiva.

Foto: Getty Images

Y a todo esto, un equipo se suma a separar caminos con Kanye West y no, no tenía contrato que los uniera a Ye o algo parecido, de hecho, el rapero seguramente no conocía esta historia.

Pues, en Inglaterra un equipo de la Premier League utilizaba una canción de Kanye West para que sus jugadores salieran al campo, pero esto no será más por los comentarios antisemitas de Ye.

Bournemouth dejará de usar la canción ‘Power’ de Kanye West en su estadio

Así como lo leen, amigos. Los famosos ‘Cherries’ no utilizarán más la canción ‘Power’ mientras los jugadores salen al campo, algo que era recurrente en el Dean Court o Vitaly Stadium, estadio del equipo.

Seguramente, esta situación es la que menos le preocupe en este momento a Kanye West, pero si vamos sumando cancelaciones sobre cancelaciones… la verdad es que sí son un montón.

Foto: Getty Images

De acuerdo con el Bournemouthecko, esta decisión comienza desde el siguiente partido del equipo contra el Tottenham este sábado 29 de octubre y es que, muchos aficionados se quejaron sobre escuchar la canción del rapero por los comentarios antisemitas.

Esta canción de Ye era tradicionalmente usada por el Bournemouth, pues no es que la hayan usado en algunos juegos random, sino que son varios años los que el club inglés la usando… pero no va más.

Foto: Getty Images