Vaya que este no ha sido el año de Kanye West. Sobre todo, en los últimos meses el rapero se metió en un montón de broncas por traer un discurso bastante extraño. Todo comenzó cuando presentó una colección en la Semana de la Moda de París que dejó al mundo con el ojo cuadrado, en donde mostraba una playera con la frase “White Lives Matter” (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa). Desde entonces, Ye ha dado de qué hablar y en lugar de calmar las cosas, siguió dando su opinión y de paso, se ganó a muchísimos detractores.

Por si esto no fuera suficiente, Twitter e Instagram restringieron las cuentas de Kanye por sus comentarios llenos de antisemitismo e incluso racismo, ideologías que ha defendido en donde puede. Después, dio su controversial opinión sobre la muerte de George Floyd que incluso llevó a su familia a considerar la opción de demandar a West. Poco a poco, el también productor se está hundiendo y cada día surgen noticias que nos demuestran la decadencia en la que se encuentra.

Foto: Getty Images

Pero quizá, lo que más le ha dolido a Kanye West es su cuenta bancaria. Luego de todas estas polémicas –y más–, un montón de marcas con las que tenía acuerdos prefirieron romper lazos con el rapero antes de salir embarradas. Imagínense qué tan cañona está la cosa que el propio Ye declaró que a raíz de todo esto perdió 2 billones de dólares… sí, toda una la nota que ni siquiera podemos imaginarnos. Es por eso que acá repasaremos las empresas que de plano cancelaron los negocios que tenían con él.

Balenciaga

Comencemos con una de las primeras marcas que decidieron dejar de trabajar con Kanye West, ni más ni menos que Balenciaga. Puede que la firma española de repente se saque de la manga productos que parecen broma y que venden a precios exhorbitantes (sí, te hablamos a ti, bolsa de papas). Pero ahora sí nos sorprendieron, pues mostraron congruencia al anunciar en un comunicado que llegaban a su fin los contratos que tenían con el rapero, a pesar de que Ye abrió su desfile en la Semana de la Moda en París.

Aunque eso sí, Kanye siendo Kanye, declaró para TMZ que dejar de lado los compromisos que tenía con Balenciaga ha sido lo mejor que le pudo pasar, pues supuestamente no perdería lana (spoiler, esto no pasó) y que incluso cuando el día que se enteró, fue uno de los más liberadores de su vida.

Foto: Getty Images

Vogue

Al igual que Balenciaga, Vogue también fue de las empresas que luego luego fijaron su postura sobre Kanye West. La popular revista de moda confirmó a Page Six que la mismísima Anna Wintour (una de las figuras más grandes de la industria) no tiene planes de volver a trabajar con él. Una fuente cercana declaró lo siguiente: “Anna ha tenido suficiente (…) Ella ha dejado muy claro dentro de Vogue que Kanye ya no es parte del círculo interno”.

Hay que recordar que la relación de Wintour y West es muy larga, pues ella lo invitó por primera vez la Met Gala en 2009 y en 2014, apareció junto a Kim Kardashian en la portada de la revista después de su boda. Incluso, Anna modeló la nueva línea de lentes de sol del fundador de Yeezy, pero a raíz de la polémica con la colección de camisetas “White Lives Matter” y la bronca que armó Ye con una de sus editoras, Gabriella Karefa-Johnson, parece que las cosas entre ambos ya no dieron para más.

Anna Wintour y Kanye West/Foto: Getty Images

GAP

GAP fue otra de las empresas que dejaron de trabajar con Kanye West, aunque no rompieron lazos con el rapero por sus polémicos comentarios antisemitas. Como recordarán, hace un buen rato la marca de ropa estadounidense firmó un contrato por 10 años con Ye para producir líneas de ropa exclusivas y todo parecía que su colaboración iría viento en popa, como dicen por ahí.

Sin embargo, todo se acabó en agosto de 2022 cuando el propio Kanye decidió presentar una colección dentro de montañas de bolsas negras de basura… sí, no es broma. Esto por supuesto que no le pareció a la compañía –quienes supuestamente no tenían idea de lo que West haría– y a partir de ese momento, le dieron cuello al acuerdo que tenían.

Foto: Getty Images

Adidas

Quizá esta sea una de las rupturas que dejaron a muchos con el ojo cuadrado y de las que más golpearon los bolsillos de Ye. Desde 2013, Adidas unió fuerzas con Kanye West para sacar a la venta un modelo de tenis amado por muchos y odiado por otros: sí, nos referimos a los famosos Yeezys. A pesar de los diseños, precios y las críticas de algunos detractores, la colaboración entre el rapero y la marca deportiva alemana fue un verdadero éxito, pues con cada silueta que lanzaban, los fanáticos de los sneakers hacían de todo para conseguir un par.

Sin embargo, todo lo bueno en algún punto se acaba y eso nos quedó claro cuando la empresa anunció que romperían lazos con West, pues no toleran “el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio. Además, dejaron claro que las declaraciones de Kanye “violan los valores de la compañía de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad“. Aunque esta relación tenía fecha de caducidad, pues el también productor amenazó con demandarlos por supuestamente robar sus diseños…

Foto: Getty Images

¿Apple Music?

Una de las polémicas más recientes de Kanye West, se dio directamente en Apple Music. Como recordarán, la plataforma de música de la ‘manzanita mordida’ fue la que apoyó el lanzamiento del esperado décimo álbum de estudio de Ye, Donda. Incluso ellos tuvieron en exclusiva la transmisión de los eventos donde el rapero presentó este material discográfico, donde pudimos verlo dando varios performances bastante essstraños en los que lo acompañaron algunas celebridades canceladas como Marilyn Manson y DaBaby.

Sin embargo, y a pesar de que no han fijado su postura al respecto, parece que el servicio de streaming musical de Apple no está contento con todas las broncas en las que se ha involucrado West. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque eliminaron las playlists de Kanye en su biblioteca, aunque todavía están disponibles todos sus álbumes de estudio.… ¿será este un mensaje?

Foto: Captura de pantalla

Extra: Skechers

Ok, ellos no han declarado nada sobre una posible colaboración con Kanye West (porque ni siquiera trabajaban juntos). Sin embargo, el inicio de una posible relación entre ellos y Ye –que al parecer, jamás se dará– no empezó muy bien que digamos. Resulta que el día en el que Adidas anunció que rompería lazos con el rapero y de acuerdo con distintas fuentes, este llegó directo a las oficinas de Skechers para intentar buscarle un nuevo hogar a sus tenis.

Pero con lo que no contaba West era que los dueños y operadores de esta empresa son judíos, comunidad a la que ha atacado y ofendido en todo este tiempo con sus comentarios… plop. Es por eso que amablemente lo escoltaron hasta la salida y lo sacaron del edificio. Así que como verán, todo indica que las relaciones comerciales de Kanye van de mal en peor.