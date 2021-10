La dolorosa caída que sufrió Io Shirai en Halloween Havoc de NXT

La WWE está tomando un proceso de transición en todo su producto de lucha libre y uno de los principales cambios es en la marca NXT, que se usa como una especia de talento de desarrollo. NXT celebró su evento Halloween Havoc e Io Shirai, sufrió uno de los golpes más fuertes.

WWE quiere un producto especial de NXT, uno más arriesgado y para un público más adolecente, parecido al Attittude Era de los 90’s que les dio mucho éxito. Es por eso que les permite a algunos de sus luchadores realizar acciones un tanto peligrosas, pero sin arriesgar la integridad.

Aunque no muchas veces sucede, algunas de estas acciones pueden salirse un poco de lo planeado y verse (además de sentirse más dolorosas) brutales. Esto sucedió con Io Shirai en Halloween Havoc. Una lucha de tres equipos con los títulos de parejas femeninos de NXT colgaban encima del ring.

Io Shirai y Zoey Stark defendían los campeonatos ante el equipo de Indi Hartwell y Persia Pirotta, además de la pareja conformada por Gigi Dolin y Jacy Jayne. Este último equipo saldría con la victoria y se convertiría en las nuevas campeonas por pareja de NXT.

Dentro de la lucha y antes de que Gigi Dolin y Jacy Jane descolgaran los campeonatos. Indi Hartwell subía una escalera para hacerlo, fue interrumpida por Io Shirai, quien la golpeo para bajar y la japonesa subió a lo más alto para bajar los campeonatos.

Pero no contaba con que Indi Hartwell tomaría la base de la escalera y la dejaría caer sobre otra escalera ubicada en la falda del ring y la mesa de comentaristas. Pero la manera en que Io Shirai cayó no fue la mejor de todas, de hecho, parecía que había sufrido una lesión grave.

¿Qué pasó con Io Shirai tras la caída sobre la escalera?

Afortunadamente para todos, pero principalmente para Io Shirai sólo fue el golpe sobre la escalera y una mala caída, que no pasó a mayores y ella misma lo confirmaría horas después en su cuenta de Twitter, en la que mandó también un mensaje por su salud.

“No estoy muerta. Siempre seguiré levantándome para dar lo mejor de mí. Solo es triste que el título no esté en mi cintura“, fueron las palabras de Io Shirai tras la dolorosa caída. Y aunque su fuerte no es la lucha extrema, en NXT ha demostrado que no le tiene miedo a nada.

En la edición pasada de NXT War Games, no sólo fue la primera edición de la lucha para las mujeres, sino que Io Shirai volvió a ponerse un tanto extrema. Con todas las luchadoras en el ring, se subió a lo más alto de la reja, se puso un bote de basura encima de ella y saltó rumbo a rivales y compañeras.

Puede que esto no te parezca tan arriesgado, pero es un movimiento sumamente peligroso, pues Io Shirai no tenía nada de visión hacía donde caería y un pequeño error, le hubiera costado algo más que un fuerte golpe.