¿Cuándo es el Wrestlemania 38? WWE presenta su calendario de eventos para el 2022

La WWE está entrando en una etapa de transición interna, la verdad es que bastante necesaria. Todo el mercado de la lucha libre está cambiando y la competencia se hace más fuerte. Es por eso que llegan los primeros cambios en logística para la compañía.

De hecho, algunos de los cambios comenzarán en 2021, pues el evento TLC no se celebrará en diciembre como es costumbre en la WWE, por lo que la compañía se esperará hasta el inicio de 2022 para lanzar un evento muy parecido al que algunos años hubo y se llamado “New Years Revolution”.

Muchos fanáticos pedían a gritos un cambio en la programación de los eventos de la WWE, pues muchos de ellos no ofrecían lo que la gente se esperaba y en algunos temáticos como “Extreme Rules”, en la que la idea del evento es tener luchas extremas, esas estipulaciones ni aparecían.

Así que los fans de la WWE no pueden negar que Vince McMahon y su staff de creativos no escuchan a los aficionados y uno de los primeros cambios es reducir el número de eventos mensuales para hacer más atractivas las historias entre los personajes de los luchadores.

WWE presentó oficialmente su calendario de eventos para el 2022 y aunque algunos no tienen nombre como tal, sí tienen fecha y más adelante en la nota lo detallaremos. Sólo uno de los eventos no tiene una ciudad que lo albergará aún, así que la empresa de Vince no tardará en tener una para sus eventos.

¿Cuáles son los eventos de WWE que tienen fecha y nombre?

Conocemos a la WWE y sabemos que tiene cuatro eventos magnos que no se irán ni cambiarán ni pasara nada con ellos y son: SummerSlam (verano), Survivor Series (noviembre), Royal Rumble (enero) y Wrestlemania (finales de marzo o inicios de abril). Así que estos eventos no ven un cambio sustancial en los meses que se disputa.

Confirmados al momento son sólo nueve los eventos que WWE tendrá, aunque también anunció que para febrero y octubre, también tienen contemplado realizar eventos, pero serán anunciados más adelante, tal vez tendremos noticias de esos eventos antes de que termine el 2021.

Los eventos contemplados son los siguientes: