Por segunda semana consecutiva, los New England Patriots jugarán en la cartelera del Monday Night, como parte de una medida de precaución por parte de la NFL, luego de lo que los Pats registraran tres casos de positivos de coronavirus.

El juego que estaba programado para llevarse a cabo el domingo al mediodía se disputará finalmente el lunes por la tarde (16:00 horas), informó la NFL a través de un comunicado.

The NFL announced today the following scheduling changes for Week 5: pic.twitter.com/fsgMV2vv44

— NFL (@NFL) October 9, 2020