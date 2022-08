Uno de los momentos que marcaron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 (quizá el más importante) fue sin duda el partido suspendido entre Brasil y Argentina por aquello de los jugadores que habrían violado protocolos anticovid. La FIFA insistía en llevar a cabo el juego a pesar de que ya no tiene ninguna repercusión en la clasificación al Mundial.

Es por ello que tanto en Argentina como en Brasil hacía mucho ruido eso de disputar el encuentro de todas maneras, sobre todo por la fecha que determinó el organismo dirigido por Gianni Infantino.

Fue el 5 de septiembre del 2021 cuando Brasil y Argentina debían jugar en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, personal de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil ingresó al campo cuando se jugaba apenas el minuto 5 en busca de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, jugadores argentinos que militan en equipos de Inglaterra y habrían mentido sobre su estadía en dicho país para evitar las restricciones por COVID-19.

La FIFA deteminó que el partido debía jugarse el 22 de septiembre de este 2022. Sí, a sólo dos meses de arrancar el Mundial. Tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) mostraron su rechazo.

Es más, tras la determinación de la FIFA de que el Brasil vs Argentina se jugara el 22 de septiembre, la AFA apeló legalmente la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) . Ahora se reporta que la Federación Internacional de Futbol habría dado su mano a torcer.

Y es que además de la apelación de la Selección de Argentina, la CBF también envió una petición formal a la FIFA paa no jugar el encuentro.

“Vamos a buscar en este momento a la FIFA para que no se juegue el partido. No escatimaré esfuerzos para asistir al cuerpo técnico. Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Vamos a invertir para que el partido no se lleve a cabo”.

Declaró Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, según palabras retomadas por Infobae