What? Canelo Álvarez abre la posibilidad de una pelea contra Jake Paul

En el mundo del boxeo, pocos púgiles han sido tan dominantes como Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien ya tiene en su poder la categoría de los super medianos. Pero con tan pocos rivales que puedan aparecer en su futuro, ya piensa en otros horizontes para siguientes peleas.

Tranquilos todos, pues Canelo Álvarez no probará suerte en otra división más complicada ni dará el salto a las artes marciales mixtas. Peeeeeeeeeero, sí está considerando a algunos prospectos entre sus futuros rivales, aunque aún es una posibilidad que se puede dar o no.

Canelo Álvarez tiene 31 años actualmente y desde hace varios años es una de las máximas figuras del boxeo, pues su carrera ascendió muy pronto y llegó a la cima a corta edad. Para mantenerse vigente como campeón del peso supermediano, tendrá que defender sus títulos.

Sin duda alguna, que Canelo sea campeón significa que seguirán apareciendo rivales a sus cetros, pero, también existe la posibilidad de que ninguno de ellos sea una amenaza a desbancarlo. Es por eso que, Canelo tiene que pensar en otro tipo de rivales.

Jake Paul ha sido una de las figuras nacientes del boxeo, sí, porque ya es profesional y sus victorias contra ex peleadores de UFC lo ha situado como un rival atractivo para generar dinero y audiencias, así que muchos lo comenzarán a tomar más en serio.

¿Una pelea entre Canelo Álvarez y Jake Paul?

Antes de que venciera a Tyron Woodley por decisión dividida, Jake Paul soñaba con enfrentar a Canelo Álvarez o por lo menos era uno de sus objetivos y aquí te lo contamos. Así que, el también youtuber con su racha de victorias, podría ser un aspirante a combatir contra el pugilista mexicano.

Durante un evento en Los Ángeles, Canelo Álvarez se topó con un fotógrafo, el cual le hizo algunas preguntas que Saúl no se negó a responder y dejar abierta la puerta a un futuro combate entre Canelo y Jake Paul, pues no entregó ninguna negativa.

“¿Qué piensas de Jake Paul? ¿Le vas a dar una oportunidad?“, le preguntó el fotógrafo y que Canelo respondió de la siguiente manera: “Ahora no”. El fotógrafo volvió a preguntar: “¿Por qué no quieres darle una oportunidad?” y la respuesta del púgil mexicano no cerró la posibilidad con un: “Todavía no está listo”.

https://www.youtube.com/watch?v=k_ap3Dc8hqU