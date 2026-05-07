Lo que necesitas saber: Tatiana estuvo poco más de un año en el cargo hasta que hace unas semanas comenzó a viajar a Nuevo León para comenzar con su plan de posicionarse rumbo a las elecciones de 2027.

Cada vez será más frecuente escuchar que funcionarios dejan sus cargos para competir en las elecciones de 2027. Hace unos días fue Leticia Ramírez y ahora, Tatiana Clouthier presentó su renuncia al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IMME) para competir por la gubernatura de Nuevo León.

Tatiana Clouthier // Foto: Facebook.

Tatiana Clouthier renuncia al Instituto de Mexicanos en el Exterior

Este 7 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Tatiana Clouthier dejará su cargo en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior con el fin de competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

“Hizo un extraordinario trabajo, de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, pero no solo, sino también en otros países del mundo, y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, señaló la mandataria.

Tatiana estuvo poco más de un año en el cargo hasta que hace unas semanas comenzó a viajar al norte del país para comenzar con su plan de posicionarse rumbo a las elecciones.

Aunque eso sí, de momento la presidenta no ha nombrado a la persona que ocupará la titularidad del instituto.

Y a todo esto, ¿cuál es su trayectoria política?

Para quienes no recuerden mucho a Tatiana Clouthier, ella cuenta con una amplia trayectoria política. Estuvo en el PAN de 1990 a 2005 y fue diputada federal en 2003.

Aunque tomó relevancia nacional cuando se convirtió en coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Después, volvió a ser diputada federal hasta el 2020.

Ya en la presidencia, AMLO la nombró secretaria de Economía y estuvo en el cargo por dos años hasta que presentó su renuncia. Tiempo después participó en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en las elecciones de 2024.

Ahora, pasará de las campañas presidenciales a prepararse para las elecciones de Nuevo León del próximo año. ¿Quién será la siguiente persona que deje su cargo para competir en elecciones en Morena?